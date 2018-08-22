حریق در واحد تولیدی مواد شیمیایی و رزین در شهرک صنعتی لیا مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام با تلاش آتش نشانان استان قزوین حریق گسترده در یک واحد صنعتی تولید مواد شیمیایی در شهرک صنعتی لیا مهار شد.

حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: این آتش سوزی ساعت. ۳۰ ۱۷ روز چهارشنبه رخ داد که به دلیل اتش زا بودن مواد موجود در این کارخانه اطفای آن چند ساعت طول کشید.

خانپور تصریح کرد: به دلیل گستردگی حریق از همه ایستگاههای آتش نشانی در شهرستانهای استان از جمله قزوین، شهرک صنعتی لیا، کاسپین بویین زهرا و آبیک تعداد ۲۰ دستگاه خودروی مهار آتش به محل اعزام شد که با تلاش گسترده ماموران پس از سه ساعت این حریق مهار و خاموش شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین افزود: عملیات اطفای حریق با فرماندهی سازمان آتش نشانی قزوین انجام شد که خوشبختانه به دلیل تعطیل بودن واحد به کسی آسیب نرسید و تنها خسارت مالی برجای ماند.

خانپور تصریح کرد: بر اساس بررسی های اولیه مشخص شده علت حادثه به احتمال زیاد اتصال شبکه برق داخلی در این واحد صنعتی بوده است و بدلیل تحت پوشش بودن بیمه حوادث تامین خسارت و پرداخت آن انجام خواهد شد.

وی اظهارداشت: پس از کارشناسی دقیق و مشخص شدن میزان خسارت وارد شده به این واحد تولیدی نسبت به بازسازی واحد اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین از تلاش ماموران آتش نشانی، جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی و شرکت توزیع تیروی برق استان قزوین در اطفای حریق این واحد صنعتی تشکر کرد.

مجموعه گروه صنعتی مکرر تولیدکننده محصولات شیمیایی (انواع رنگ و عایق) مواد اولیه کارخانه های شوینده در شهرک صنعتی لیا قرار دارد و زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.