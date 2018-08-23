هشدار سردار اشتری به توهین کنندگان به مقدسات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در بیست و هشتمین یادواره شهدای روستای یزدل شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: خانواده معزز، پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا مایه عزت و افتخار نظام اسلامی ما هستند.

وی افزود: اگر توفیق شرکت در مراسم یادواره شهدا را پیدا کرده‌ایم در اصل به آرمان‌ها و هنجارهای خودمان احترام گذاشته‌ایم؛ راه شهدا را پیمودن این است که یاد و خاطره آنها را همواره زنده بداریم.

فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: شهدا به دلیل عهد و پیمانی که با خدا داشتند و همچنین پیروی از امام خود، صحنه‌های بسیار بزرگ و جذابی را خلق کردند که فوق تصور و توانایی یک انسان عادی است، برخی مواقع یک بسیجی نوجوان در مقابل یک گردان عراقی می ایستاد و پیروز می‌شد.

وی اضافه کرد: هرچه در کتاب‌ها آمده گوشه‌ای از ایثارگری رزمندگان است که برای سال‌ها نمی‌توانیم آنها را به تصویر بکشیم چرا که آنها عهد کرده بودند برای رضای خدا قدم بردارند.

سردار اشتری با بیان اینکه وقتی کار برای رضای خدا شد اثر آن نیز خدایی می‌شود، افزود: ما نباید به حساب‌های مادی که برخی می‌کنند تکیه کنیم چرا که با توکل به خدا و توسل بر ائمه (ع) می‌توانیم بر مشکلات فائق آئیم.

فرمانده ناجا، ۸ سال دفاع مقدس را دوران طلایی نظام جمهوری اسلامی برشمرد و اظهار داشت: اگر امروز توانسته‌ایم در مقابل تحریم‌ها بایستیم و در تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا پیشرفت کنیم به برکت خون شهداست.

وی با بیان اینکه ایران امروز از قدرت دفاعی برتر در منطقه و در برابر کشورهایی که با ما دشمنی دارند، برخوردار است، تاکید کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون با فشار تحریم‌ها، فتنه‌ها و توطئه‌ها روبه رو بوده‌ایم اما در نهایت ملت ما سربلند بیرون آمد و با پیروی از ولایت توانست بر مشکلات فائق آید.

سردار اشتری با بیان اینکه امروز خیلی از دشمنان ما در خارج و داخل به دنبال ضربه زدن به انقلاب و ارزش‌های آن هستند، گفت: امروز استکبار جهانی همانند دوران دفاع مقدس علیه نظام ما فعالیت می‌کند، آن زمان دشمن با حمله نظامی خود با ما مقابله می‌کرد اما امروز با عملیات نرم و شبیخون فرهنگی که حضرت آقا در دهه ۷۰ مطرح کردند، حمله را آغاز کرده است.

وی بیان کرد: امروز دشمن مرتب احساس یاس و ناامیدی را در بین مردم القاء می‌کند و برخی در کشور نیز به این امر آگاه نیستند و در همین مسیر حرکت می‌کنند اما دشمن غافل از این است که کشور ما قوی تر از گذشته شده است.

فرمانده ناجا بر هوشیاری بیشتر مردم تاکید کرد و افزود: مهمترین راه موفقیت ما، پیروی از همان راهی است که شهدا در آن مسیر گام برداشتند؛ اگر می‌خواهیم بر مشکلات پیروز شویم باید پشت سر ولایت حرکت کنیم و مطمئن باشیم که حتماً این پیچ خطرناک را پشت سر خواهیم گذاشت.

وی تاکید کرد: اگر امروز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اعلام کنند که در فلان مرز و یا منطقه نیاز به دفاع است جوانان ما چند برابر دوران دفاع مقدس آماده هستند.

سردار اشتری با بیان اینکه کسی تصور نکند که در فضای مجازی فراخوان می‌گذارد، مردم از آنان تبعیت می‌کنند، تصریح کرد: حساب مردم از فتنه‌گران جداست بر همین اساس کسی که به مقدسات توهین کرده و اموال دولتی و مردم را تخریب کند حتماً با آن برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: به لطف و عنایت امام زمان (عج) و به برکت خون شهدا و خانواده‌های معظم آنان، هوشیاری دستگاه‌های نظامی و امنیتی، امروز وضعیت امنیتی کشور به مراتب بهتر از دهه‌های گذشته است و به گونه‌ای که مرزهای ما از امنیت مطلوبی برخوردار هستند.

فرمانده ناجا به بازدید اخیر خود از مرزهای غربی کشور اشاره و بیان کرد: مردم عزیز مطمئن باشند مرزبانان نیروی انتظامی، سپاه و ارتش با روحیه و آمادگی بالا در مرزها حضور دارند و توطئه های دشمن را خنثی کرده و با هرگونه فتنه آنان برخورد می کنند.