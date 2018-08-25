کامران رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدون تردید کنگره گیاه‌پزشکی ایران با ۲۲ دوره برگزاری یکی از با سابقه ترین کنگره‌های کشاورزی در کشور است و اینک بیست و سومین کنگره از پنج تا هشت شهریور ۱۳۹۷ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می‌شود.

وی افزود: اولین و دومین کنگره طی سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۷ در دانشگاه تهران و سومین کنگره در سال ۱۳۴۹ در دانشگاه شیراز برگزار شد و در سال جاری در روز ولادت امام هادی (ع) بیست و سومین دوره آن به ریاست استاد پیشکسوت بهمن پارسی افتتاح و در روز عید غدیر پایان می‌یابد.

رهنما ادامه داد: نیم قرن قبل، اولین کنگره گیاه‌پزشکی ایران با ۳۳ مقاله شکل گرفت و اینک با دریافت بیش از هزار مقاله این سرمایه اجتماعی، علمی و ملی با شکل‌گیری تشکل‌های متعدد، در قالب سمپوزیوم‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران نه تنها به نقش‌آفرینی در درون جنبه‌های مختلف این رشته پیشرو بلکه در علوم بین‌رشته‌ای از جمله کشاورزی ارگانیک ادامه می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار کرد: نظر به اهمیت علم گیاه‌پزشکی و نقش‌آفرینی آن در افزایش کمی و کیفی محصول، همین بس که نیم قرن قبل طغیان سن گندم و کرمم برگ‌خوار چغندر در اطراف قزوین و کرج و طغیان کرم خاردار پنبه در استان‌های گلستان و مازندران مشکلات عظیمی را برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به وجود آورد.

رهنما افزود: در این راستا از آفات و بیماری‌های درختان جنگلی می‌توان به کرم ابریشم‌باف ناجور و بیماری مرگ هلندی درختان نارون اشاره کرد که سبب خسارت‌های اقتصادی بسیاری در عرصه جنگل‌های شمال کشور شد.

وی بیان کرد: نظر به مشکلات موجود در مدیریت توسعه کشاورزی، در سال‌های اخیر طغیان مگس میوه و بعضی از بیماری‌های فیتوپلاسمایی در ارتباط با حشرات تابع شرایط اقلیمی جدیدی است که یادآور مشکلات و اپیدمی ناشی از آفات و بیماری‌های بسیار زیاد در عرصه‌های کشاورزی بوده که منجر به خسارت‌های غیرقابل جبران شده است.

رهنما تصریح کرد: با توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص در طی چندین سال گذشته، علم گیاه‌پزشکی کمک‌های شایانی در زمینه‌های مختلف تخصصی توسعه داده که به ویژه افزایش توانمندی بخش خصوصی در زمینه مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی و تشکیل کلینیک‌های گیاه‌پزشکی از جمله آن است.

دبیر بیست و سومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران اظهار امیدواری کرد که همگان با تلاش‌های فردی، گروهی و اجتماعی خود در راستای پژوهش‌های گیاه‌پزشکی اثرگذار و مؤثر در طی روزهای کنگره و آینده، با قدم‌های استوار و پرنشاط ایفای نقش کنند که این قدم‌ها منجر به سرمایه‌گذاری فعالانه بخش خصوصی و حمایت از تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی خواهد شد.