تغییر آشکار وضعیت «دمبله» در بارسا

به گزارش خبرگزاری مهر، ارنستو والورده در تمرینات پیشفصل تیمش پیامی واضح و آشکار برای عثمانه دمبله داشت و آن هم این بود که ستاره فرانسوی باید بیشتر در کارهای دفاعی شرکت کند. او توانست در دیدار تیمش مقابل وایادولید که در زمینی بسیار نامناسب برگزار شد تنها گل تیمش که منجر به برتریشان شد را بزند.
او که بسیاری از بازیهای فصل گذشته را به دلیل مصدومیت از دست داده بود در این فصل در بیشتر بازیها در ترکیب اصلی حضور داشته است. والورده در این تیم با سیستم ۳-۳-۴ بازی میکند، البته هنوز مشخص نیست استفاده از این سیستم تا کجا میتواند ادامه داشته باشد.
اما در بازی مقابل وایادولید به خوبی مشخص شد که ستاره جوان چه توانایی خوبی در کارهای دفاعی پیدا کرده و زمانی که تیمش مالکیت توپ را ندارد تا چه اندازه عقب میآید. همچنین این را هم نشان داد که وقتی توپ را در اختیار دارد چقدر تعیینکننده است.
همچنین دمبله توانست در شبی که مسی برای تیمش کاری نکرد گل برتری را بزند و ۳ امتیاز ارزشمند را به آبی و اناریها هدیه دهد.
