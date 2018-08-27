به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: در هفته دولت مجموعا تعداد ۸۸ پروژه عمرانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: پروژه‌های اعلام شده با کاربری‌های آموزشی، پژوهشی، کمک آموزشی، ورزشی، خوابگاهی، فرهنگی، مدیریت سبز، رفاهی، اداری و خدماتی و تاسیسات زیربنایی هستند، که در مجموع زیربنایی بالغ بر ۱۶۳ هزار متر مربع را شامل می‌شود و جهت اتمام و بهره‌برداری از آن مبلغ ۲,۴۰۸,۰۰۰ میلیون ریال از ردیف ملی و اختصاصی هزینه شده است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ضمن قدردانی از تلاش دفاتر طرح‌های عمرانی دانشگاه‌ها، تلاش ارزنده آنان در شرایط کنونی را قابل ستایش دانست و تصریح کرد: امیدواریم با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و با بهره‌گیری از منابع اختصاصی دانشگاه‌ها شاهد اتمام و بهره‌برداری سایر پروژه‌های نیمه تمام و در حال احداث باشیم.