به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: با عنایت به ضرورت انجام به موقع تعمیرات ساختمان‌ها، بهسازی تأسیسات زیربنایی و بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی در فصل تابستان که به دلیل تعطیلی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بهترین دوره زمانی جهت انجام امور تعمیراتی به حساب می‌آید، ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی فروخته و منابع حاصل از فروش اوراق مذکور به حساب خزانه واریز شد.

در ادامه کار، وزارت علوم با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به توزیع و ابلاغ اعتبارات مذکور جهت تخصیص ۸۰ درصدی طرح‌های تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه‌سازی و تأسیسات زیربنایی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اقدام کرد.