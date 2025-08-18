  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و تجهیز دانشگاه‌ها تامین شد

معاون اداری، مالی وزارت علوم گفت: ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای کمک به تخصیص طرح‌های تعمیرات اساسی،خرید تجهیزات و محوطه‌سازی وتأسیسات زیربنایی دانشگاه‌ها و ... توزیع و فروخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: با عنایت به ضرورت انجام به موقع تعمیرات ساختمان‌ها، بهسازی تأسیسات زیربنایی و بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی در فصل تابستان که به دلیل تعطیلی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بهترین دوره زمانی جهت انجام امور تعمیراتی به حساب می‌آید، ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی فروخته و منابع حاصل از فروش اوراق مذکور به حساب خزانه واریز شد.

در ادامه کار، وزارت علوم با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به توزیع و ابلاغ اعتبارات مذکور جهت تخصیص ۸۰ درصدی طرح‌های تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و محوطه‌سازی و تأسیسات زیربنایی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اقدام کرد.

زهرا سیفی

