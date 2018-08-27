به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفت: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، ‌آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

مردم طلب رشوه از سمت قضات را اطلاع بدهند



در هفته قوه قضائیه هم، آیت الله آملی لاریجانی خطاب به مردم گفت: قوه قضاییه با کثرت قاضی و نیروی انسانی مواجه است و در این میان منکر فساد نیستیم و اگر مردم در جایی تخلفی دیدند و طلب رشوه ای شد از طریق سایت حفاظت اطلاعات و دادستانی کل اطلاع بدهند.

اگر چه برخورد با قضات متخلف در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و حتی در سال گذشته برای ۲۵ قاضی درخواست تعلیق شده بود، اما هیچ وقت نام قضات متخلف رسانه ای نشد تا اینکه روز گذشته، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه با اسم بردن از دو قاضی، خبر از تعلیق به کار آنها داد.

وی در خصوص تخلفات این دو قاضی گفت: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم گردید که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ ۲۲ مرداد امسال قطعی شد.

محمود سعادت،اتهام: فساد اخلاقی

مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شده، دیگر قاضی متخلفی است که اژه ای از او نام برد.

مجید شکاری، رئیس شعبه ۱۰۲۴دادگاه کیفری ۲استان تهران،اتهام مالی