۱۱ پروژه عمرانی در شهرستان رودان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، همزمان با هفته دولت با حضور ایرج حیدری معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در شهرستان رودان، ۱۱ پروژه عمرانی این شهرستان در حوزه های مختلف عمران شهری، عمران روستایی، برق رسانی ، خدماتی، ورزشی و کشاورزی مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در بدو ورود به شهرستان رودان پس از غبار روبی گلزار شهدای این شهرستان با عزیمت به سمت بخش بیکاه رودان ساختمان شهرداری بیکاه و مجتمع خدماتی پمپ بنزین این بخش را مورد بهره برداری قرار داد.

حیدری در ادامه سفر با حضور در روستاهای خیر آباد و قلعه کمیز بخش مرکزی شهرستان رودان دو پروژه ورزشی زمین چمن مصنوعی فوتسال این روستاها را مورد بهره برداری قرار داد.

مجتمع خدماتی بین راهی آبگون شهرستان رودان پروژه دیگری بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان در سفر به این شهرستان مورد بهره برداری قرار داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در ادامه با حضور در روستای کلمویی بخش مرکزی شهرستان رودان طرح برق رسانی به این روستا را به نمایندگی از پروژه های برق شهرستان مورد بهره برداری قرار داد.

افتتاح پروژه آسفالت معابر خیابان فرهنگ و شهرک مخابرات شهر رودان و کلنگ زنی فاز یک بلوار سلامت این شهر از طرح های دیگری بود که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در سفربه شهرستان رودان به بهره برداری رسید.

دکتر حیدری در ادامه افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری رودان، گلخانه تولید نهال شهرداری را مورد بهره برداری قرار داد و از بخش های مختلف آن بازدید کرد.

شایان ذکر است؛ معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان در سفر به شهرستان رودان با حضور در منزل مادر شهید هدایت الله رنجبری در فضایی صمیمی با این مادر شهید دیدار نمود.