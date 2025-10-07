محسنی: رودان پشتیبان توسعه مکران خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی اظهار کرد: با توجه به ایجاد راه زیرساختی بخش بیکاه رودان به میناب، شهرستان رودان به عنوان یکی از شهرهای توسعه‌ی دریا محور و منطقه مکران شناخته می شود.

وی افزود: دومین جلسه کارگروه هماهنگی توسعه دریا محور و مکران که به ریاست نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور برگزار شد؛ در این نشست با حمایت استاندار هرمزگان، نماینده شرق استان و دستیار استاندار در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه دریا محور، تصمیم گرفته شد که شهرستان‌های واقع در شعاع ۶۰ کیلومتری دریا نیز جزو شهرهای توسعه محور و مکران قرار گیرند.

فرماندار رودان خاطر نشان کرد: با ایجاد راه دسترسی بیکاه – میناب، این تصمیم به صورت عملی اجرایی خواهد شد و شهرستان رودان به عنوان یکی از کانون‌های توسعه محور در منطقه مکران مطرح خواهد شد.