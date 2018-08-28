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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۰۱

آخرین وضعیت راه‌های کشور؛

بارش باران در محورهای مازندران/ مه گرفتگی و کاهش دید درجاده چالوس

بارش باران در محورهای مازندران/ مه گرفتگی و کاهش دید درجاده چالوس

رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور از بارش باران در محورهای استان مازندران و مه گرفتگی و کاهش دید در جاده چالوس و فیروزکوه خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر در استان مازندران (محورهای نور و آمل) بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: در استان مازندران (محور کرج-چالوس محدوده ولی آباد، محور فیروزکوه محدوده گدوک و ارتفاعات محور کیاسر-سمنان) با مه گرفتگی و کاهش دید همراه شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور وضعیت ترافیک در جاده های کشور را به شرح زیر اعلام کرد؛

۱- جنوب به شمال محور کرج-چالوس(از میدان امیر کبیر تا کیلومتر۵) –نیمه سنگین و طول محورپرحجم

۲-باند جنوبی آزادراه کرج قزوین(از ترمینال شهید کلانتری تا  پل فردیس) نیمه سنگین

۳-باند جنوبی آزادراه تهران کرج(از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره) نیمه سنگین

وی اضافه کرد: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

کد مطلب 4387117

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