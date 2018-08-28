به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامهای الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را تعیین و به ادارات استانها ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷، در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۶ برای بهرهبرداری ابلاغ میگردد.
به منظور صیانت از حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، توجه ادارات کل امور مالیاتی استانها و واحدهای تابعه را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد؛
۱- الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک در راستای شفافسازی، سادهسازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و با هدف رفع برخی از مشکلات اجرایی الگوی قبل، طراحی شده است و ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت کامل الگوی مذکور میتوانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، صرفاً نصابها و نرخهای مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند.
۲- با عنایت به عدم پیشبینی حکم خاص در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ ) برای اصلاح مواردی که ارزش اجاری املاک مشابه تعیین شده در اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون مذکور با واقعیت همخوانی ندارد، امکان بازبینی و اصلاح ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک و جداول آن (مشابه مقررات تبصره یک ماده ۶۴ قانون در مورد ارزش معاملاتی املاک) پس از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری املاک عملکرد هر سال توسط ادارات امور مالیاتی وجود ندارد.
در این رابطه ادارات امور مالیاتی باید با بهرهگیری از ظرفیت قانونی مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون، نسبت به تعیین درآمد اجاره واقعی اقدام و نهایت دقت لازم را در تعیین ارزش اجاری املاک صورت دهند.
همچنین ادارات کل موظفاند، قبل از تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در ادارات تابعه با تشکیل کارگروههای تخصصی املاک در مرکز، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزشهای اجاری تأمین شده (بر اساس معیارهایی از قبیل سطح توسعهیافتگی، استقرار در شهرکهای صنعتی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان)، نظارت نموده و سپس با هماهنگی اداره کل اقدام به ابلاغ ارزشهای مزبور نمایند.
۳- به منظور رسیدگی بهموقع به پروندههای صاحبان املاک استیجاری در هر عملکرد، ادارات کل امور مالیاتی استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد تعیین و ابلاغ شود.
همچنین ادارات مزبور موظفاند نسبت به ارسال نسخهای از ضوابط و جداول ارزش اجاری املاک مرکز استان و شهرستانهای تابعه به دفتر پژوهش و برنامهریزی از طریق بارگذاری بر روی PTP استان اقدام نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه میباشد.
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