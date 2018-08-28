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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

اولین نماینده کوراش ایران حذف شد/پیروزی قنبری در گام نخست

اولین نماینده کوراش ایران حذف شد/پیروزی قنبری در گام نخست

رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی جاکارتا با حذف نخستین نماینده کشورمان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، رقابتهای کوراش این دوره از بازیها امروز سه شنبه ۶ شهریورماه با برگزاری مبارزات دو وزن ۶۰- و ۹۰+ کیلوگرم مردان و 52- کیلوگرم زنان آغاز می شود که برای تیم کشورمان بهزداد وحدانی، قنبرعلی قنبری، محمد علی ذاکری،جعفر پهلوانی و طاهره آذرپیوند به دیدار رقبای خود می رودند.  

بهزاد وحدانی در وزن ۶۰- کیلوگرم  اولین نماینده ایران بود که در گام نخست برابر «هوچنگ» از چین تایپه با ضربه فنی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

ضمن اینکه قنبرعلی قنبری در مبارزه نخست خود «عثمان علیف» از قرقیزستان را با ضربه فنی از پیش رو برداشت.

کد مطلب 4387462

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