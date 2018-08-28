اولین نماینده کوراش ایران حذف شد/پیروزی قنبری در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، رقابتهای کوراش این دوره از بازیها امروز سه شنبه ۶ شهریورماه با برگزاری مبارزات دو وزن ۶۰- و ۹۰+ کیلوگرم مردان و 52- کیلوگرم زنان آغاز می شود که برای تیم کشورمان بهزداد وحدانی، قنبرعلی قنبری، محمد علی ذاکری،جعفر پهلوانی و طاهره آذرپیوند به دیدار رقبای خود می رودند.

بهزاد وحدانی در وزن ۶۰- کیلوگرم اولین نماینده ایران بود که در گام نخست برابر «هوچنگ» از چین تایپه با ضربه فنی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

ضمن اینکه قنبرعلی قنبری در مبارزه نخست خود «عثمان علیف» از قرقیزستان را با ضربه فنی از پیش رو برداشت.