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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۱

دو زلزله پیاپی اندونزی را به لرزه درآورد

دو زلزله پیاپی اندونزی را به لرزه درآورد

رسانه های خبری از وقوع دو زلزله پیاپی در اندونزی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِکسپرس، دو زمین لرزه به فاصله ۵ دقیقه امروز سه شنبه اندونزی را به لرزه درآورد.

زمین لرزه اول به بزرگی ۶.۲ در مقیاس ریشتر سواحل  غربی تیمور را به نحوی لرزاند که تکان های شدید آن در بالی و استرالیا نیز گزارش شده است.

گزارش ها در این خصوص حاکی است، ۵ دقیقه پس از این زمین لرزه، زلزله دیگری به بزرگی ۵.۶ در مقیاس ریشتر حوالی مناطق فوق را دوباره به لرزه درآورد.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه ها گزارش نشده است.

گفتنی است در زمین لرزه ۷ ریشتری یک ماه پیش در جزیره لومبوک واقع در شرق اندونزی ۵۶۳ نفر جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 4387888

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