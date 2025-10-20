  1. جامعه
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر منطقه جزایر تانیمبار اندونزی را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر، منطقه جزایر تانیمبار اندونزی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۷.۵۳ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۱۳۰.۷۳ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی ازخسارات احتمالی منتشر نشده است.

