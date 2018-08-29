زنبورهای عسل هم معتاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، زنبورهای عسل به طعم آفت کش ها روی غذا عادت می کنند. تحقیقات علمی نشان می دهد این عادت آنها شبیه اعتیاد به نیکوتین در افراد سیگاری است.

هرچه زنبورها مقدار بیشتری از این مواد شیمیایی نیکتوتین مانند مصرف کنند، خواهان مقدار بیشتری از آن هستند.

این یافته ها همچنین نشان دهنده خطر ورود شهد گل آغشته به مواد آفت کش به کندوی زنبورعسل است.

گروهی از محققان انگلیسی در مجموعه ای از تحقیقات به زنبورهای عسل حق انتخاب بین دو محول شکری دادند که یکی از آنها حاوی آفت کش های نئونیکوتینید(neonicotinoid )بود. ریچارد گیل از دپارتمان علمی در امپریال کالج لندن می گوید: در آزمایش ها زنبورهای عادی از غذای حاوی نئونیکوتینید اجتناب می کردند. اما حشراتی که از محلول حاوی آن تغذیه کردند، ترجیح می دادند از همین محلول استفاده کنند.

این آفت کش ها روی سیستم عصبی تاثیر می گذارند. نیکوتین سیگار نیز دریافت کننده های عصبی را در پستانداران هدف می گیرد. آفت کش های حاوی نئونیکوتینید از لحاظ شیمیایی شبیه نیکوتین هستند.

در سال ۲۰۱۳ میلادی اتحادیه اروپا ممنوعیتی روی ۳ نئونیکوتینید اعمال کرد زیرا شواهد مختلف نشان داده بود به زنبورهای عسل آسیب می رسانند.