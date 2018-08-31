۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

در تازه ترین بررسی ها مشخص شد؛

ایمیل های کاربران یاهو در اختیار شرکت های تبلیغاتی

صاحب خدمات ایمیل یاهو اعلام کرده ایمیل های تجاری مشتریان خود را بررسی می کند و در اختیار شرکت های تبلیغاتی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، تحقیقات این نشریه نشان می دهد شرکت Oath، یکی از زیرمجموعه های وریزون و صاحب خدمات ایمیل AOL و یاهو، ایمیل های کاربران را برای رصد اطلاعات اسکن می کرده است.

این اطلاعات در اختیار شرکت های تبلیغاتی قرار می گرفته است.

این شرکت هر گونه اطلاعاتی ایمیل های یاهو و AOL  مانند رسید خرید یا تاییدیه پرواز را بررسی می کرد تا مشخص شود برای یک کاربر خاص چه محصولات یا خدماتی باید ارائه شود.

یاهو بیش از یک دهه قبل رصد ایمیلی کاربران خود را آغاز کرده است. این شرکت از الگوریتم های مختلف برای بررسی ایمیل های تجاری در اینباکس کاربر استفاده می کند. این ایمیل ها بیشتر از خرده فروشان، خدمات انتشار ویدئو و غیره بوده است. البته این الگوریتم ها از بررسی هرگونه ایمیل های شخصی خودداری کرده است.

یاهو ایمیل های کاربران را براساس ترجیحات مشتری دسته بندی می کند و در مرحله بعد کوکی های ردیابی را به رایانه کاربر ارسال می کند تا برندها بتوانند در تبلیغات آتی خود را نشان دهند.

شیوا سعیدی

