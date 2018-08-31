کنترل تورم و حمایت از تولید راه حل مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی همه مسئولان بایستی پاسخگویی مردم باشند چراکه با رای این مردم بر سر کار آمده اند و این شامل حال تمام مسئولان از دولت و مجلس و دستگاه قضایی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس طی هفته گذشته نیز در همین راستا صورت گرفت، البته بایستی در این زمینه طور عمل کنیم که موجب بی اعتمادی مردم و سوء استفاده دشمنان و بدخواهان نشود.

مسئولان از ریخت و پاش و امور غیرضروری بپرهیزند

وی با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح امور توسط مسئولان، عنوان کرد: امروز بایستی همه مسئولان و آحاد مردم از هرگونه ریخت و پاش و امور غیرضروری پرهیز کنند و صرفه جویی و ساده زیستی را در دستور کار قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: باید بدانیم که هزینه کرد برای امور غیرضروری و تشریفاتی در حال حاضر به مثابه یک آفت بزرگ برای کشور است.

دری نجف آبادی بیان کرد: در رابطه با سیستم پرداخت حقوق بایستی به سمت حرکت کنیم که عدالت برقرار شود و در امور و انتصاب ها از هر گونه سیاسی بازی و دخالت دادن گرایشات جناحی پرهیز گردد.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: با توجه به موضوع فساد اقتصادی و احتکار، مردم توقع دارند با افرادی که این جرائم را مرتکب می شوند از سوی دستگاه قضایی به طور جدی برخورد شود و برخی باید بدانند که منابع کشور ارث و میراث آنها نیست، بلکه بیت المال و حق همه مردم است.

لزوم برخورد جدی با اخلال گران اقتصادی، محتکران و شبکه های قاچاق

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: چنانچه برخورد جدی با اخلال گران اقتصادی، محتکران و شبکه های قاچاق صورت پذیرد، قطعا از بسیاری مشکلات اقتصادی همچون گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، تا حد زیادی برطرف می شود.

دری نجف آبادی ادامه داد: از سوی دیگر مبارزه با فساد در تمام امور بایستی مورد توجه قرار گیرد و دستگاه قضایی به طور جدی با باندهای تهیه و توزیع اسلحه، فساد اخلاقی، توزیع مواد مخدر و از این قبیل برخورد کند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: در حال حاضر برخی سوداگران به عناوین مختلف همچون پیمانکار و... به دنبال اهداف سودجویانه اقتصادی خود هستند که در این زمینه بایستی مدیران دستگاه ها و ارگان های دولتی کاملا با هوشیاری و جرات عمل کنند و در این زمینه هراسی نداشته باشند.

حل مشکلات اقتصادی در گرو کنترل تورم است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود گفت: افزایش تورم در حال حاضر به یک مشکل بسیار جدی در کشور تبدیل شده و اگر به دنبال حل مشکلات اقتصادی هستیم باید آن را کنترل کنیم، در این زمینه یکی از کارهایی که باید دنبال شود برقراری عدالت در نظام پرداخت های کشور است.

دری نجف آبادی عنوان کرد: موضوع دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد حمایت جدی از تولید داخلی است، اگر این مهم محقق شده و تولید در مسیر رونق قرار گیرد، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.