به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر شنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: حضور باشکوه مردم استان در مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام و اجتماعات شبانه در این مراسم‌ها نشان‌دهنده وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب و شهداست و این همراهی و همبستگی اجتماعی در شرایط دشوار کنونی ارزش فراوانی دارد.

وی با اشاره به محاسبات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن تصور می‌کرد با اعمال فشارهای نظامی، اقتصادی و امنیتی می‌تواند ملت ایران را از پای درآورد، اما حضور آگاهانه مردم و ایستادگی نیروهای مسلح، این محاسبات را با شکست مواجه کرده است.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به تلاش دشمن برای محدودسازی مبادلات تجاری و اعمال فشار بر مسیرهای اقتصادی کشور تصریح کرد: عبور از این شرایط نیازمند همت ملی، تدبیر، فداکاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است.

وی ادامه داد: کشاورزان، دامداران، صنعتگران و کارگران باید با جدیت بیشتری در میدان تولید حضور داشته باشند و افزایش بهره‌وری، تلاش مضاعف و مسئولیت‌پذیری به یک اولویت عمومی تبدیل شود.

منابع ارزی نباید صرف واردات غیرضروری شود

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با انتقاد از واردات کالاهای غیرضروری و خودروهای گران‌قیمت بیان کرد: در شرایط فعلی کشور، اختصاص منابع ارزی و درآمدهای نفتی به واردات کالاهای غیرضروری و فعالیت‌های تجملاتی، توجهی ندارد و این منابع باید در مسیر تولید، اشتغال و تقویت اقتصاد داخلی به کار گرفته شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی افزود: تخصیص ارز به فعالیت‌های غیرمولد نه‌تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه هدررفت منابع ملی و سوءاستفاده‌های اقتصادی را فراهم کند؛ بنابراین باید سرمایه‌ها و امکانات کشور به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای مدیریت اقتصاد کشور گفت: با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی می‌توان مشکلات موجود را مدیریت کرد و اجازه نداد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، فشار بیشتری بر زندگی و معیشت مردم وارد کند.

مهار تورم و مبارزه با فساد؛ مطالبه جدی از مسئولان

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، تورم فزاینده را از عوامل مؤثر در کاهش رفاه عمومی دانست و تصریح کرد: افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی، پوشاک و دارو بیشترین فشار را بر خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند؛ ازاین‌رو مهار تورم باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی مسئولان قرار گیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی مبارزه با فساد را از وظایف اساسی دستگاه‌های مسئول برشمرد و گفت: مقابله با فساد از ضروری‌ترین اقدامات در اداره کشور است و باید با شبکه‌های فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی و اداری برخورد جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد صرفاً با بیان مطالب و شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدام عملی، نظارت مؤثر و برخورد با متخلفان است و سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و تأمین رفاه عمومی باید در عمل مورد توجه قرار گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کم‌درآمد تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای انجام شود که فشار کمتری بر خانواده‌های آسیب‌پذیر وارد شود و مسئولان نسبت به مشکلات معیشتی این اقشار احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

وی گفت: مسئولان باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و با اجرای برنامه‌ها، تقویت تولید، مبارزه با فساد و حمایت از معیشت مردم، زمینه عبور از مشکلات اقتصادی را فراهم آورند.