به گزارش خبرنگار مهر، دومین «نشست هم اندیشی نهال قدکشیده» ویژه برادران و خواهران طلبه به مناسبت سالروز دیدار طلاب حوزه تهران با رهبر فرزانه انقلاب برگزار می شود.

این هم اندیشی در راستای تریبون آزاد طلاب و میزگرد نمایندگان گروهها و تشکل های طلبگی حوزه تهران با حضور و سخنرانی حجت الاسلام محمدقمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برپا می شود.

نقش طلاب جوان در ساختن حوزه مطلوب، طلاب جوان و تشکیلات طلبگی و نیز ظرفیت سنجی سازمان تبلیغات اسلامی برای حمایت از ایده ها و فعالیتهای طلاب از جمله محورهای این هم اندیشی است.

هم اندیشی طلاب جوان تهران روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه جاری ساعت ۱۶ توسط خانه طلاب در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.