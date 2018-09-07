سید حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درباره پرداخت وام به سینماگران و اینکه براساس تفاهمنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی با صندوق اعتباری هنر دریافت کنندگان وام به صندوق معرفی می شوند و سینماگران برای دریافت وام موظف هستند که سند ملکی به وثیقه بگذارند به خبرنگار مهر گفت: بنیاد سینمایی فارابی در سال های گذشته به فیلمسازان تسهیلاتی برای ساخت فیلم ارایه می داد که طی صحبت هایی که داشتیم قرار بر این شد که این مسئولیت را صندوق اعتباری هنر برعهده بگیرد و فارابی از فرآیند مالی تسهیلات آزاد شود. اتفاقا فارابی هم از این طرح استقبال کرد زیرا پیش از این بازپرداخت وام ها تقریبا روند خوبی نداشت و اکثرا با تعویق پرداخت می شد.

وی ادامه داد: ما از سازمان سینمایی بودجه گرفتیم و با صندوق کارآفرینی امید قرارداد بستیم و قرار شد سه برابر بودجه‌ای را که سازمان سینمایی به ما می دهد به سینماگران وام بدهیم اما در عین حال بازپرداخت را محکم بگیریم و اینطور نباشد که مثلا اگر هنرمندی شناخته شده و یا فیلمسازی که همه علاقه مند هستند فیلم بسازد وامی دریافت می‌کند بازپرداختش با مشکل روبرو و با تاخیر انجام شود.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درباره پروژه هایی که وام دریافت کرده اند، بیان کرد: این وام ها تحت عنوان وام های کارآفرینی پرداخت می شود و تا امروز نزدیک به ۱۷ پروژه وام دریافت کرده اند. اوایل در مقابل گذاشتن وثیقه نیز مشکلاتی وجود داشت که ما به صندوق کارآفرینی امید اعلام کردیم که مسئولیت بازپرداخت وام ها برعهده آنهاست و به مراجعه کنندگان سخت بگیرد و طبق قانون عمل کند. روزهای اول هر کس برای گرفتن وام مراجعه می کرد مشکلاتی وجود داشت اما در حال حاضر مساله حل شده و ۱۷ فیلم سند ملک مسکونی به وثیقه گذاشته، به راحتی وامشان را دریافت کرده و در حال ساخت فیلمشان هستند.

سیدزاده در پایان صحبت هایش عنوان کرد: این کار باعث می شود چرخه اقتصادی محکم تر شود و کسی برای اینکه فقط پولی بگیرد و فیلمش را بسازد و به دنبال بازپرداخت وامش نباشد به سراغ فارابی نمی آید البته فارابی همچنان مشارکت می کند اما تسهیلات را صندوق اعتباری هنر پرداخت می کند. فکر می کنم این اتفاق باعث نظم دادن به حوزه سینما می شود چون این وام قرض الحسنه است و سودی ندارد اما باید همان مبلغ را بازگرداند.