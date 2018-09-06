تدوینگرها قصاب نیستند/ کارگردانان فیلم خودشان را تدوین نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش آشوری تدوینگر در کارگاه تدوین سینما در دوره آموزشی پیشرفته کارگردانی مدرسه سینمایی عمار که در حسینیه هنر برگزار شد، گفت: فیلمسازان باید توجه داشته باشند که تدوین یک فیلم از زمان نگارش فیلمنامه آن آغاز می شود یعنی اگر فیلمنامه نویس با تدوین آشنا باشد خلاقانه تر می نویسد.

وی افزود: بسیاری از مواقع از تدوینگر می خواهند قبل از کارگردان فیلمنامه را مطالعه کند تا اضافات آن را دور بریزد و هزینه بی خودی برای فیلم انجام نشود یعنی به جایی که بعد از انجام فیلمبرداری صحنه های نامناسب را دور بریزیم می توانیم قبل از شروع به ساخت فیلم این کار را انجام بدهیم که این امر می تواند به صرفه جویی در بودجه فیلم کمک کند.

آشوری با اشاره به اینکه تدوینگر می تواند به عنوان یک مشاور خوب در کنار کارگردان حضور داشته باشد، گفت: حالا اگر کارگردانان خودشان به تدوین مسلط باشند که خیلی بهتر است ولی به کارگردانان پیشنهاد می کنم که خودشان فیلم خود را تدوین نکنند چون دلشان نمی آید تا بخش هایی را که لازم نیست، حذف کنند زیرا برای برداشت آنها زحمت فراوانی کشیده اند.

این تدوینگر سینما در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: خیلی ها تدوینگرها را قصاب لقب می دهند اما واقعیت این است که تدوینگرها قصد کمک به بهتر شدن فیلم ها را دارند، آنها می دانند که تماشاگرها چه می خواهند. تدوینگر در خدمت کار و کارگردانی است.

آشوری اضافه کرد: کارگردان ها همانند تدوینگرها از دقت بالایی در بررسی فریم به فریم و سکانس به سکانس فیلم برخوردار نیستند اگر چه به ظاهر ساده است اما همین فریم ها در بهبود کیفیت فیلم ها بسیار تاثیرگذار است.

وی یادآور شد: یک تدوینگر در مقاطعی از پروژه ساخت فیلم واقعا نقش کمک کننده را برای کارگردان بازی می کند. کارگردان ها باید سعی کنند تدوینگری را پیدا کنند که با آنها هماهنگ باشد و بتوانند افکار خود را به کمک یکدیگر به جلو حرکت بدهند.

آشوری در پایان گفت: حفظ ریتم یک فیلم از سکانسی به سکانس دیگر و همراه کردن تماشاگران با خود مسأله بسیار مهمی است که باید اهمیت زیادی برای آن قائل شد. ریتم یک فیلم باید به صورت مرتب و منظم پرورش پیدا کند تا مخاطبان آن در طول تماشای فیلم خسته نشوند.