اعلام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در هفته جاری

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فراخوان جذب هیات علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی در هفته جاری اعلام می شود و براین اساس ثبت نام نیز آغاز خواهد شد.
وی افزود: چارچوب فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی هفته گذشته در جلسه هیات مرکزی این دانشگاه به تصویب رسید.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در این مرحله برنامه داریم حدود هزار عضو هیات علمی جدید را جذب کنیم.
رهایی عنوان کرد: در صورت نیاز ممکن است در سال جاری علاوه بر فراخوان هفته جاری در ماه های آینده نیز فراخوان دیگری را نیز اعلام کنیم.
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