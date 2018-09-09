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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اعلام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در هفته جاری

اعلام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در هفته جاری

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فراخوان جذب هیات علمی جدید این دانشگاه در هفته جاری اعلام خواهد شد.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فراخوان جذب هیات علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی در هفته جاری اعلام می شود و براین اساس ثبت نام نیز آغاز خواهد شد.

وی افزود: چارچوب فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی هفته گذشته در جلسه هیات مرکزی این دانشگاه به تصویب رسید.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در این مرحله برنامه داریم حدود هزار عضو هیات علمی جدید را جذب کنیم.

رهایی عنوان کرد: در صورت نیاز ممکن است در سال جاری علاوه بر فراخوان هفته جاری در ماه های آینده نیز فراخوان دیگری را نیز اعلام کنیم.

کد مطلب 4397877

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