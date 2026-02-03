هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت پاک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱:۰۰ امروز سه‌شنبه ۱۴ بهمن، وضعیت کیفیت هوا در شهرهای مختلف استان خوزستان اعلام شد.

طبق این گزارش، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه ماهشهر ۱۵۷ و در خرمشهر ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است که بر این اساس، هوای این دو شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» قرار دارد.

همچنین هوای شهرهای اهواز، آبادان، کارون، شادگان و هندیجان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» گزارش شده است.

بنا بر شاخص ذرات معلق ۲.۵ میکرون، هوای شهرهای شوش، هویزه، ملاثانی، باغملک، آغاجاری، امیدیه و بهبهان در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر، لالی و دزپارت تنها شهرهای استان خوزستان هستند که هوای آن‌ها در شرایط «پاک» ثبت شده است.