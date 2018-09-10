کمیته مبارزه با فساد در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در بازدید از کارخانه ایران خودرو با طرح این سؤال که چه ارتباطی میان شورای عالی امنیت ملی و کارخانه ایران خودرو وجود دارد، گفت: بازدید ما از این کارخانه به دلیل تمرکز دشمن بر روی حوزه اقتصادی و تولیدی ماست.

وی افزود: اخیرا ما کمیته مبارزه با فساد را در شورای عالی امنیت ملی فعال کردیم تا به شکل دقیق و همه جانبه به کمک قوه قضائیه بیاییم و با فساد مبارزه جدی صورت دهیم، به همان شکل هم هر آنجا که نقطه تلاشی وجود دارد و دشمن قصد تخریب آن نقطه را دارد، حتما حضور خواهیم داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سابقه همکاری بخش صنعت، اقتصاد با حوزه های دفاعی و امنیتی کشور گفت: این مسئله امری نیست که امروز شروع شده باشد، من یادم هست در دوران دفاع مقدس بخشی از نیازمندی ها و ملزومات جنگی رزمندگان توسط ایران خودرو ساخته می‌شد، به همین دلیل ایران خودرو مورد بمباران دشمن قرار گرفت.

شمخانی تصریح کرد: امروز موضوع تحریم خودرو، اقتصاد و صنعت کشور از جمله دستورکارهای دشمنان ما به ویژه آمریکا است به همین منظور ما باید پتانسیل‌های موجود در کارخانه ایران خودرو را بیش از پیش فعال کنیم تا برخی توانمندی های داخلی که در طول ۴۰ سال اخیر بعضا مورد غفلت واقع شده فعال شوند و دارای انگیزه بیشتری برای تحرک و فعالیت باشند.

وی گفت: ما باید از دوران تحریم به عنوان فرصتی جهت فعال کردن توانمندی های داخلی استفاده کنیم و تحریم را تبدیل به فرصت سازیم. ما امروز اینجا هستیم تا ببینیم تا چه حد می توانیم به مدیران این مجموعه کمک کنیم.

شمخانی در پاسخ به این سؤال که چرا دشمنان علی‌رغم این ادعا که هدف تحریم‌ها مسئولان ایران هستند و نه مردم، صنایعی همچون صنعت خودروسازی کشور را مورد تحریم قرار داده‌اند، گفت: این تحریم‌ها صرفا مربوط به صنعت خودروسازی نیست بلکه در صنعت هواپیماسازی، قطار، دارو و غذا هم وجود دارد؛ باید گفت متاسفانه مجموعه غرب که مردم ایران را در زمان جنگ با پشتوانه سلاح های شیمیایی دچار خسران بزرگی کرد و امروز شعار حقوق بشر می دهد، هرگز در به کارگیری سخت ترین فشارها بر مردم ایران دچار تردید نمی شود.

وی در پایان گفت: ما هم ثابت خواهیم کرد همان طور که صدام در تکریت دفن است و بغداد امروز در اختیار نیروهای آزادیخواه منطقه ای قرار دارد، راهبرد تحریم را با مجموعه اقدامات داخلی، اقتصادی و سیاسی، خنثی کرده و امریکا را در این زمینه مایوس کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، قبل از این نشست، دبیر شورای عالی امنیت ملی و هیأت همراه از خطوط تولید ایران خودرو از جمله سالن های پرس، بدنه سازی، موتورسازی، رنگ، مونتاژ و مرکز طراحی و توسعه محصولات جدید ایران خودرو بازدید کرد و از نزدیک با دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو و روند تولید در خطوط مختلف آشنا شد.

درنشست نمایندگان و مدیران خودروسازی و قطعه سازی کشور با دبیر شورای عالی امنیت ملی، شرکت کنندگان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تامین مواد اولیه، تولید قطعه و خودرو و برنامه های تدوین شده برای عبور از بحران ناشی از تحریم ها، راهکارهایی را برای تامین مالی از بازار سرمایه و توسعه روند تولید قطعه عنوان کردند.