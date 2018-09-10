  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

فراخوان دعوت به همکاری دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست

فراخوان دعوت به همکاری دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست به منظور نمونه‌برداری مشتقات آلاینده‌های دی اکسین و فوران (انتشار از منابع ساکن) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در فراخوانی اعلام کرد: از کلیه مراکز علمی، پژوهشی - دانشگاهی و آزمایشگاه های محیط زیست کشور درخواست می شود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۶/۲۴  تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک فنی تجهیزات نمونه بردار و معرفی افراد متخصص ذیصلاح و آموزش دیده مرتبط با موضوع را به آدرس تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... ویادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، ساختمان مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر پایش فراگیر ارسال کنند.

متقاضیان در صورت هرگونه سوال و یا پیشنهاد با شماره تلفن ۰۲۱۴۲۷۸۱۵۱۱ آقای ثامنی تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4399159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها