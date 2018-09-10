فراخوان دعوت به همکاری دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در فراخوانی اعلام کرد: از کلیه مراکز علمی، پژوهشی - دانشگاهی و آزمایشگاه های محیط زیست کشور درخواست می شود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک فنی تجهیزات نمونه بردار و معرفی افراد متخصص ذیصلاح و آموزش دیده مرتبط با موضوع را به آدرس تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین شیخ فضل ا... ویادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، ساختمان مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر پایش فراگیر ارسال کنند.

متقاضیان در صورت هرگونه سوال و یا پیشنهاد با شماره تلفن ۰۲۱۴۲۷۸۱۵۱۱ آقای ثامنی تماس حاصل کنند.