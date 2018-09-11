بسته حمایتی گمرک برای ترخیص کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مجتبی پورسیف در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان این مطلب به ارائه بسته حمایتی گمرک برای تسریع در ترخیص کالاها با استفاده از قوانین و مقررات مصوب اشاره کرد و گفت: این بسته حمایتی از سوی گمرک ایران به ستاد مقابله با تحریم‌ها ارسال شد که برخی از آنها از سوی این ستاد مصوب و ابلاغ شده است.

وی همچنین به ترخیص کالاهای سلامت محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: کالاهای این بخش، تنها با داشتن تاییدیه وزارت بهداشت در سریع ترین زمان ممکن ترخیص می شوند.

پورسیف افزود: بر اساس مصوبه‌ای که گمرک ایران از ستاد مقابله با تحریم‌ها دریافت کرده است، افرادی که در صف تخصیص و تامین ارز قرار دارند، این مجوز را دارند که درصدی از کالاهایشان را از گمرکات ترخیص کنند.

وی همچنین، استمرار تمدید ورود موقت‌های قبلی را یکی دیگر از مصوبات ستاد مقابله با تحریم‌ها بیان کرد و افزود: گمرک ایران این پیشنهاد را داده است که به کالاهایی که در فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارند، اگر بارنامه این کالاها پیش از تاریخ 30 خرداد امسال صادر شده باشد، اجازه ترخیص از گمرکات داده شود.

پورسیف گفت: به دنبال مصوبه بند 5 بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص الزام به پرداخت تفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان برای ترخیص کالاها، میزان ترخیص کالا در گمرکات کشور از روزی 3500 کانتینر به 800 کانتینر کاهش یافت اما با تصویب اصلاحیه این مصوبه روند ترخیص کالا افزایش یافته و به بیش از 5000 کامیون در روز رسیده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک افزود: صد درصد بخشنامه‌هایی که گمرک ایران ابلاغ می‌کند، مصوبات و دستورالعمل‌هایی است که از بیرون از گمرک وارد می‌شود. در کنار مشکلات ناشی از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، نگرانی از متهم کردن واردکنندگان به احتکار کالاها، منجر به آن شده است که فعالان اقتصادی نسبت به تاخیر در ترخیص کالاهایشان از گمرکات تمایل زیادی داشته باشند.

به گفته پورسیف بر اساس تبصره ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه ها ودستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می‌شود.