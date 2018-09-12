ویژگی جدید اینستاگرام برای تگ کردن افراد در ویدئو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اینستاگرام مشغول آزمایش ابزاری است که به کاربران اجازه می دهد دوستان خود را در ویدئو تگ کنند.

هم اکنون گروهی کوچک از کاربران فعلی اینستاگرام می توانند این ویژگی را آزمایش کنند.

این درحالی است که اپلیکیشن مذکور در حال حاضر فقط به کاربران اجازه می دهد افراد را درعکس تگ کنند. هنگام تگ کردن تصاویر، کاربر باید روی عکس ضربه بزند تا مشخص شود چه افرادی در آن تگ شده اند، اما در ویدئو، فهرستی از تمام افرادی که در آن تگ شده اند نمایش داده می شود.

به طور دقیق تر فهرستی از افرادی که در ویدئو تگ شده اند در یک صفحه به نام «افراد در این ویدئو» ظاهر می شوند.

هنوز مشخص نیست این ویژگی به طور رسمی ارائه شود.