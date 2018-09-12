به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز چهارشنبه در آیین افتتاح مسجد شهدای وزارت دفاع روستای شنغال خالدی در جاده سرپل ذهاب به بازی دراز اظهار داشت: پیامبر اعظم اسلام (ص) در هر جایی که وارد می شدند ابتدا مسجدی را بنا می نهادند و آن مسجد مرکز تصمیم گیری برای جامعه اسلامی می شد.

وی افزود: امروز نیز مسجد باید مرکز تصمیم گیری محلات ،روستاها و همه جامعه اسلامی باشد.

امام جمعه کرمانشاه ضمن تشکر از وزارت دفاع و کارکنان این وزارت به دلیل اهدای این مسجد گفت: این مسجد علاوه بر خدمت رسانی به مردم این منطقه می تواند مکانی باشد جهت خدمات رسانی به زائران یادمان بازی دراز که بسیار ارزشمند می باشد.

گفتنی است، این مسجد در جاده سرپل ذهاب به بازی دراز در روستای شنغال خالدی در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و زیر ساخت ۲۰۰ متر با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان با کمک های کارکنان وزارت دفاع و همت این وزارتخانه به بهره برداری رسید.