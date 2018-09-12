امکان ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد با پرداخت درصد محدود شهریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا رهایی گفت: با توجه به محدودیت های مالی موجود و مطرح‌ شده توسط برخی داوطلبان و در راستای رفاه حال آنها مقرر شد امکان حضور داوطلبان در واحدها و ثبت‌نام با پرداخت درصد محدودی از شهریه فراهم شود.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشجویان می توانند از هفته آینده با مراجعه به سامانه ساجد به آدرس sajed.iau.ir برای بهره‌گیری از وام شهریه اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در صورت ثبت‌نام داوطلبان در موعد مقرر در تقویم دانشگاهی، تخفیف شهریه مصوب در مورد آنها اعمال خواهد شد.