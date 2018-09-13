ردپای آمریکا در اغتشاش بازار ارزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز حراست این وزارتخانه طی گزارشی اعلام کرد: بر اساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه، خزانه داری و دستگاه اطلاعاتی امریکا، برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران از طریق القای شوک های زمان بندی شده در راستای افزایش نااطمینانی به پایداری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با بهره گیری از پایگاه های آمریکا در برخی کشورهای همجوار در جریان است.

این گزارش با تاکید بر اینکه پژوهشگران مرکز حراست وزارت متبوع، این فرآیندهای عملیاتی را شناسایی و رصد می کنند، می افزاید: عوامل میدانی این پروژه که در ایران عمل می کنند اکثرا از هدایت چنین ساز و کار اطلاعاتی آمریکا اطلاع نداشته و تصور می کنند در فرآیند عملیات سوداگران بازار، مشارکت و کسب سود می کنند.

گزارش مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از فرآیند عملیات مذکور را شامل شناسایی مبادی ریال دریافتی توسط این پایگاه ها مبتنی بر شناسایی، جذب و هدایت سرمایه های ایرانیان برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و فراخوان ریال و چک های مسافرتی از مناطق مرزی اعلام کرده است.

ساماندهی شبکه ای از عوامل کارگزار اسعاری منطقه ای دارای مراودات گستره با بازار پولی ایران و اعزام گروه های دارنده ریال ایرانی به شهرهای مرزی و حتی در عمق ایران به منظور آغاز عملیات جمع آوری دلار از یک سو و فراخوان مراجعه سوداگران عمده بازار ارز به عوامل سامان دهی شده در پایگاه های موصوف، از سوی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بخشی دیگر از این اقدامات ذکر شده است.

بنا بر گزارش مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد همگرایی بازاری عوامل به منظور ساماندهی تمرکز شوک بر بازار و تلاش برای حفظ عملیات شوک تا پنج روز کاری و هدایت ارزهای جمع آوری شده در مسیر اخلال در نظام اقتصادی ایران، از جمله دیگر اقدامات مشترک وزارت خارجه، خزانه داری و دستگاه اطلاعاتی امریکا در راستای اجرای برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران محسوب می شود.