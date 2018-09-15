به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی صبح شنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح سلامت‌محور «شهید رهنمون» در شهرستان کنگان اظهار داشت: طرح شهید رهنمون استمرار فرآیند خدمت‌رسانی است که بسیج طی دو دهه در سراسر کشور و در قالب صدها تیم خدمت رسانی انجام داده است.

جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور ادامه داد: این طرح با محوریت خدمت رسانی به مردم در حوزه سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود.

وی ادامه داد: در قالب این طرح به جای اینکه با مطالعه کمتر و گستردگی بیشتری در مناطق، خدمت رسانی انجام شود، پیش از ارسال تیم ها، منطقه مطالعه می شود و تیم ها، بافت و تعداد ثابتی را خواهند داشت.

احمدی افزود: این طرح با مرکزیت سازمان بسیج جامعه پزشکی و در استان ها توسط مسئولین بسیج جامعه پزشکی استان راهبری می شود و محصول یک کار تیمی و هم افزایی همه نهاد ها و سازمان های رسمی و خصوصی و دولتی و نیمه دولتی بهداشت و درمان هر استان است که شامل عزیزان ما در شبکه بهداشت و درمان که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هستند، بیمارستان ها، مجموعه تامین اجتماعی ها، هلال احمر و همه نهاد هایی که مرتبط با نظام سلامت آن استان هستند.

مردم نتیجه طرح شهید رهنمون را لمس کنند

فرماندار شهرستان کنگان در این نشست گفت: از اقدام پزشکی و فرهنگی این تیم تقدیر و سپاس دارم؛ همچنین از سرکار خانم دکتر الماسی بابت پیگیری این موضوع کمال تشکر را دارم.

فتح الله نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بیمارستان امام خمینی(ره) را به عنوان ظرفیت های منطقه با زیر ساخت خوب معرفی کرد.

وی گفت: انتظار دارم از موضوع سلامت تا جایی که می توانید پشتیبانی کنید و نتیجه عملی آن را مردم قبل از ما ببینند و لمس کنند.

فرماندار کنگان افزود: بسته آموزش را محکم و قوی ببندید. پیشگیری قطعا مهمتر و اولاتر از درمان است. چنانچه میسر است با استفاده از روان شناسان قوی در بحث مهارت های زندگی نیز ورود کنید. امروز چنانچه خانواده ها را با آموزش قوی، توانمند سازیم، قطعا آن خانواده می تواند مسیر درستی را برای خود ترسیم کند.

کارهای مطالعاتی و تحقیقی در کنگان انجام شود

رئیس شورای اسلامی شهر کنگان در این نشست گفت: ماندگاری پزشکان طرح شهید رهنمون در کنگان اهمیت زیادی دارد و هرچه ماندگاری آن ها بیشتر باشد، خدمات دهی آنها به مردم نیز بیشتر خواهد بود و به همان میزان مسئولین شهر و شهرستان می توانند ظرفیت های کنگان را در اختیار این بزرگواران قرار دهند.

مرتضی منصوری اظهار داشت: پیشنهاد و درخواست ما از این گروه فعال این است که کارهای پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقی را در منطقه ما انجام دهند؛ موضوع این تحقیقات می تواند تاثیر صنعت بر سلامت مردم در مناطق پیرامونی باشد. تاثیر صنعت بر روان، جسم، بیماری زایی و غیره می تواند موضوع مطالعه و بررسی این گروه باشد؛ حتی می توان کنگان را به گروه های دانشجویی برای تحقیق در مورد مقاله یا پایان نامه معرفی کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر کنگان خطاب به این گروه پزشکی و نهادهای حامی آن ها بیاان کرد: فعالیت های این تیم پزشکی به سمت توسعه مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان پیش رود تا تاثیرگذاری آن نیز بیشتر شود.

بهبود سلامت در شهرستان کنگان

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان در این نشست گفت: لازم است پایگاهی مناسب در راستای بهبود سلامت در شهرستان ایجاد شود.

حسن حیدری اظهار داشت: نیاز است که صنعت کمک بیشتری به موضوع درمان منطقه کند و در این راستا مسئولین شهرستانی و نماینده محترم مردم جنوب استان می توانند رایزنی های لازم را انجام دهند.

وی عنوان کرد: حضور دائمی متخصصین در منطقه امری لازم است تا مردم بتوانند استفاده بیشتری از وجودشان ببرند.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان گفت: ما برای همکاری با این طرح سودمند برای مردم شهرستان، بخشی از ساختمان درمانگاه کوثر را با تجهیزات پزشکی و غیره پزشکی در اختیار تیم بسیج جامعه پزشکی کشور می گذاریم.

حیدری تصریح کرد: دلیل همکاری ما نیز این است که این طرح با محوریت خدمت رسانی به مردم در حوزه سلامت و بهداشت و درمان است و ما نیز به عنوان عضوی از جامعه پزشکی کشور خود را موظف به همکاری با این تیم و خدمت به مردم می دانیم.

وی اظهار داشت: انتظار داریم که این تیم پزشکی با ایجاد یک پایگاه دائمی در کنگان، ماندگاری بالایی در این شهر داشته باشند و باعث ماندگاری بالا در میان پزشکان نیز شود.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان افزود: درخواست دیگری که توقع داریم بسیج جامعه پزشکی کشور انجام دهد این است که برای جذب متخصصین مورد نیاز شهرستان با ما نیز مشورت کنند. از این طریق می توان متخصصین را در زمینه های مختلف و با توجه به اولویت، جذب کرد.

حیدری گفت: مورد دیگر درخواست ما این است که این تیم قوی به همراه خود تجهیزات مورد نیاز منطقه را برای درمان مردم بیاورد، هرچند ما نیز تجهیزات، فضا، ساختمان و امکانات را در حد توان در اختیارشان خواهیم گذاشت.

وی عنوان کرد: هر فرد یا مجموعه ای که بتواند بخشی از بار خدمت به مردم در حوزه سلامت را بر دوش بکشد، بر حسب وظیفه اخلاقی با آنها همکاری خواهیم کرد.

به زودی با همت سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، طرح خدمت رسانی به مردم شهرستان کنگان در حوزه سلامت، بهداشت و درمان در قالب طرح شهید رهنمون انجام می شود.

سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با هدف ارائه خدمات به مردم محروم در حوزه سلامت، بهداشت و درمان، طرح خود را با عنوان شهید رهنمون در محل درمانگاه کوثر کنگان اجرا می کند.

در طرح شهید رهنمون تیم‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی در مناطق جغرافیایی مشخصی به صورت دوره‌ای به این مناطق سفر کرده و مسایل و مشکلات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تغذیه‌ای مردم را بررسی می‌کنند.

مهم‌ترین هدف این طرح، ارتباط تنگاتنگ اعضای تیم‌ها با مردم منطقه است؛ اعضای هر تیم باید به‌عنوان یک بسیجی فعال، دلسوز و مردم‌دوست و با برقراری ارتباط عاطفی با مردم به حل مشکلات آنان( در حوزه سلامت) بپردازند.