به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، انیمیشن «میرای» ساخته مامورو هوسادا به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره «انیمیشن فیلم است» (Animation Is Film) انتخاب شد. این فیلم ۱۹ اکتبر در چاینیز تیاتر هالیوود به نمایش درمی‌آید و ضمن این که برای نخستین بار در آمریکای شمالی دیده خواهد شد از فیلم‌های رقابتی این جشنواره نیز خواهد بود.

این جشنواره که تا ۲۱ اکتبر به کارش ادامه می‌دهد ضمن نمایش‌ فیلم‌های بلند در بخش رقابتی، بخش‌هایی منتخب از فیلم‌های بلندی را که در آینده اکران می‌شوند نیز نمایش می‌دهد. از انیمیشن‌ دیزنی تا سونی پیکچرز در این بخش دیده خواهند شد. بخشی از انیمیشن «شاهزاده مصر» دریم‌ورکس انیمیشن نیز از جمله این فیلم‌هاست.

فستیوال «انیمیشن فیلم است» حاصل همکاری جشنواره فیلم انیمیشن انسی، ورایتی و ASIFA هالیوود است و در لس‌آنجلس برگزار می‌شود. این جشنواره سال پیش نخستین دوره خود را شروع کرده است.

پیتر دبورگ رییس منتقدان ورایتی ریاست این دوره جشنواره را برعهده دارد. کوبه بریانت سازنده «بسکتبال عزیز»، دین دبلوا سازنده سه گانه «چطور اژدهایتان را تربیت کنید»، خورخه گوتیه‌رِس سازنده «کتاب زندگی»، جنیفر یو نلسون سازنده «کونگ فو پاندا ۲ و ۳»، هنری سیلیک سازنده «کابوس پیش از کریسمس»، آلیسون آلاته از گروه انیمیشن وارنر، ملیسا کوب از نتفلیکس، چارلز سالمون منتقد فیلم، میبل تام از لندمارک تیاترز، آن تامپسن دبیر ایندی وایر و کارولین جیاردینا دبیر بخش تکنولوژی هالیوود ریپورتر گروه داوران این دوره را تشکیل می‌دهند.

در بخش رقابتی این دوره جشنواره این فیلم‌ها به رقابت می‌پردازند:

«روز دیگری از زندگی» از لهستان/اسپانیا به کارگردانی رائول دلا فونته و دمین ننو

«بونوئل در هزارتوی لاک‌پشت‌ها» از اسپانیا به کارگردانی سالوادور سیمو

«فونان» از بلژیک/ فرانسه و کامبوج به کارگردانی دنیس دو

«می‌خواهم پانکراس تو را بخورم» از ژاپن به کارگردانی شینیچیرو یوشجیما

«میرای» از ژاپن به کارگردانی مامورو هوسادا

«مسافرخانه اوکو» از ژاپن به کارگردانی کیتارو کوساکا

«پاچاماما» از آرژانتین/فرانسه به کارگردانی خوان آنتین

«بزرگراه پنگوئن» از ژاپن به کارگردانی هیرویاسو ایشیدا

«روبن برانت، جمع‌آورنده» از مجارستان ساخته میلوراد کرستیک

«سیدر-مازوخیسم» از آمریکا ساخته نینا پالی

«تیتو و پرندگان» از برزیل ساخته گابریل بیتار، آندری کاتوتو و گوستاوو اشتاینبرگ