احتمال دارد هر لحظه بخشی از تهران فرونشست کند

افشین حبیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تنهاچاره حفره‌های زیر زمین در تهران اسکن مستمر خیابان‌های اصلی و فرعی تهران است گفت : اکنون دستگاه‌های ثابت اسکن در شهر تهران وجود دارد اما این دستگاه‌ها نیاز ما را برطرف نمی‌کند، زیرا باید به وسیله اسکن متحرک نقاط بحرانی و خطرآفرین شهر به صورت مستمر پایش شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: متاسفانه دستگاه‌های متحرک برای اسکن شهر تهران وجود ندارد و از ماه‌ها پیش برای خرید این دستگاه‌ها اقدام شده اما هنوز خریداری نشده است و بارها هم در این باره تذکر داده‌ایم.

وی تأکید کرد: تا زمانی که این دستگاه‌ها خریداری نشود همچنان مشکل فرونشست زمین برای شهر تهران وجود دارد و احتمال دارد که هر لحظه بخشی از زمین فرونشست کند که این موضوع برای شهر تهران خطرناک است.

افشین حبیب‌زاده چندی پیش در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: شهر تهران به صورت جدی با خطر فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها مواجه است و هر چند وقت یک بار نمونه‌ای از این مساله در نقطه‌ای از شهر از جمله در اتوبان‌ها و معابر اصلی شهر رخ می‌دهد. فرونشست زمین و فروچاله‌ها امکان تبدیل شدن به بحران را دارند.

وی به معاونت فنی عمرانی شهرداری تذکر داد و افزود: این موضوع با امنیت جانی شهروندان ارتباط مستقیم دارد و باید در اولویت کاری قرار گیرد.