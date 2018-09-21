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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

احتمال دارد هر لحظه بخشی از تهران فرونشست کند

احتمال دارد هر لحظه بخشی از تهران فرونشست کند

معاون نظارت شورای شهر تهران گفت: احتمال دارد هر لحظه بخشی از تهران فرونشست کند اما هنوز دستگاه‌های متحرک اسکن خریداری نشده است.

افشین حبیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تنهاچاره حفره‌های زیر زمین در تهران اسکن  مستمر خیابان‌های اصلی و فرعی تهران است گفت :  اکنون دستگاه‌های ثابت اسکن در شهر تهران وجود دارد اما این دستگاه‌ها نیاز ما را برطرف نمی‌کند، زیرا باید به وسیله اسکن متحرک نقاط بحرانی و خطرآفرین شهر به صورت مستمر پایش شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: متاسفانه دستگاه‌های متحرک برای اسکن شهر تهران وجود ندارد و از ماه‌ها پیش برای خرید این دستگاه‌ها اقدام شده اما هنوز خریداری نشده است و بارها هم در این باره تذکر داده‌ایم.

وی تأکید کرد: تا زمانی که این دستگاه‌ها خریداری نشود همچنان مشکل فرونشست زمین برای شهر تهران وجود دارد و احتمال دارد که هر لحظه بخشی از زمین فرونشست کند که این موضوع برای شهر تهران خطرناک است.

افشین حبیب‌زاده چندی پیش در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: شهر تهران به صورت جدی با خطر فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها مواجه است و هر چند وقت یک بار نمونه‌ای از این مساله در نقطه‌ای از شهر از جمله در اتوبان‌ها و معابر اصلی شهر رخ می‌دهد. فرونشست زمین و فروچاله‌ها امکان تبدیل شدن به بحران را دارند.

وی به معاونت فنی عمرانی شهرداری تذکر داد و افزود: این موضوع با امنیت جانی شهروندان ارتباط مستقیم دارد و باید در اولویت کاری قرار گیرد.

کد مطلب 4407990
نورا حسینی

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