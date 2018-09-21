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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

وزیر ارتباطات خبر داد:

کلاهبرداری ۲۲ میلیاردی از مردم با پیامک/عودت مبالغ تا ۱۰ روز دیگر

کلاهبرداری ۲۲ میلیاردی از مردم با پیامک/عودت مبالغ تا ۱۰ روز دیگر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی پرونده یک کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به ارزش ۲۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت:وجوه اخاذی شده به مردم بازگردانده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: بررسی پرونده یک کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به پایان رسید.

وی توضیح داد: برخی از شرکتهای ارزش افزوده در ۵ ماه اخیر حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده اند.

وزیر ارتباطات گفت: خواسته ام تا وجوه اخاذی شده را ظرف ۱۰ روز به مشترکان بازگردانند و پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال شود.

جهرمی دو هفته پیش از این در برنامه حالا خورشید از شناسایی و کشف یک باند که تخلفات بسیاری در حوزه پیامک ارزش افزوده موبایل و دریافت هزینه از کاربران کرده اند، خبر داده بود.

به گفته وی، این دزدی آشکار و تعدی به زندگی مردم است که ظرف دو هفته آینده نتایج این بررسی اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده اختاپوستی است که گام به گام با آن در حال مبارزه هستیم و به طور قطع از پس آن بر خواهیم آمد.

کد مطلب 4408018

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