کلاهبرداری ۲۲ میلیاردی از مردم با پیامک/عودت مبالغ تا ۱۰ روز دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: بررسی پرونده یک کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به پایان رسید.

وی توضیح داد: برخی از شرکتهای ارزش افزوده در ۵ ماه اخیر حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده اند.

وزیر ارتباطات گفت: خواسته ام تا وجوه اخاذی شده را ظرف ۱۰ روز به مشترکان بازگردانند و پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال شود.

جهرمی دو هفته پیش از این در برنامه حالا خورشید از شناسایی و کشف یک باند که تخلفات بسیاری در حوزه پیامک ارزش افزوده موبایل و دریافت هزینه از کاربران کرده اند، خبر داده بود.

به گفته وی، این دزدی آشکار و تعدی به زندگی مردم است که ظرف دو هفته آینده نتایج این بررسی اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده اختاپوستی است که گام به گام با آن در حال مبارزه هستیم و به طور قطع از پس آن بر خواهیم آمد.