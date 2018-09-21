حفظ تشیع در گرو محفوظ ماندن جایگاه مراجع تقلید است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نجفی قدسی در مراسم عزاداری عاشورای حسینی(ع) که در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) برگزار شد، با اشاره به طرح برخی مسائل نادرست درباره مراجع و حوزههای علمیه گفت: متأسفانه اخیراً حرفهای ناصحیح و گزارههای بسیار غلطی در یک سخنرانی مطرح شد که ظلم و جفای بزرگی درحق حوزههای علمیه جهان تشیع بود و بنده در روزهای اخیر مکرر دیدم که مراجع معظم تقلید اظهار ناراحتی میکنند و نمیتوانند از کنار این سخنان نادرست به سادگی عبور کنند چرا که همه چیز را به راحتی زیر سؤال بردند و ما باید هوشیار باشیم و بدانیم که آنچه کشور، نظام و تشیع را حفظ میکند، جایگاه مرجعیت است.
وی با بیان این که فتواهای مراجع عظام تقلید بوده که در برهههای گوناگون شیعه را نجات داده است، اظهار داشت: فتوای معروف میرزای شیرازی در تحریم تنباکو بود که کمر استعمار انگلستان را شکست و فتوای جهاد آیت الله العظمی سیستانی عراق را از چنگال داعش و تروریستها نجات داد.
مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی ادامه داد: انقلابی که امام خمینی(ره) از قم آغاز کرد از متن حوزه بر پا شد و تشیع را زنده کرد، آن وقت این حوزه منشأ سکولاریسم است؟! این چه تهمتی است که برخی به حوزههای علمیه میزنند؟! حوزه همواره در اوج بالندگی و عظمت بوده و همیشه مدافع نهضت اسلامی است، چگونه میتوان این حوزه را به سکولاریسم متهم کرد؟! بعد هم میگویند که فرمایشات رهبری را بیان کردیم! اما کجا رهبری اینگونه فرمودند؟!
وی ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که «خطر سکولاریسم حوزهها را تهدید میکند»، اما بعضی می گویند حوزهها منشأ سکولاریسم هستند، آیا این دو با هم تفاوت ندارند؟! چرا برخی سخن غلط خود را به رهبری ربط میدهند؟!
نجفی قدسی عنوان کرد: باید بیدار باشیم و بدانیم که اگر میخواهیم کشور و تشیع حفظ شود، عظمت مرجعیت باید محفوظ بماند و سخن مراجع معظم بر فراز باشد، نه اینکه آنها صحبتی بکنند و یا موضع آشکاری بگیرند اما صدا و سیما به آن بی توجه باشد و یا حتی در جهت معکوس حرکت کند!
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه اظهارات و گزارههای غلطی نسبت به حوزه و ساحت مراجع معظم تقلید در یک سخنرانی مطرح شد که البته توسط بسیاری از صاحب نظران پاسخ داده شد و از اینجانب نیز مقالهای تحت عنوان «سخنی در تکریم حوزه و مرجعیت و سکولاریسم ناپذیری اسلام و قرآن» منتشر گردید، مع ذالک تخریبی که این سخنان در اذهان عمومی ایجاد کرده و حتی موجب سوء استفاده دشمنان تشیع هم شده است، لازم به روشنگری و پاسخ بیشتری میباشد.
مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی همچنین با گرامیداشت نام و یاد علامه طباطبایی گفت: ایشان دلبستگی ویژهای به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) داشتند و این موضوع ایجاب میکرد که مجالس عزاداری حسینی در این بیت شریف همه ساله برگزار شود.
وی با اشاره به حادثه عاشورا گفت: امروز سختترین روز برای حضرت صاحب الامر است و بزرگان برای سلامتی ایشان صدقه میدادند که بتوانند مصیبت امروز را تحمل کنند، روز بسیار سخت و عظیمی بر آل الله گذشته و درکش را نمیکنیم اما آن آقا که همه چیز ماجرای کربلا را میداند، خیلی برایش تحمل عظمت این مصیبتها سخت است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد حوزههای علمیه، رهبری معظم انقلاب و مراجع عالیقدر جهان تشیع که پرچمداران واقعی اسلام و قرآن هستند همیشه به سلامت و در اوج عظمت، ادامه دهنده راه امامت باشند.
لازم به ذکر است که پرچم متبرک گنبد مطهر حضرت امام حسین(ع) در مراسم عزاداری حسینی در دارالقرآن علامه طباطبایی زینت بخش این مراسم بود.
نظر شما