ارتش در مقابل هرگونه تحرک علیه ملت ایران با اقتدار عمل خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم»؛

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر (آیین) خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گامهایتان را استوار می‌دارد.

تلاقی عاشورای حسینی و هفته دفاع مقدس گواه این مطلب است که با پیروی از کلام نورانی «هیهات منا الذله» هیچ مسیری روشن‌تر از راه حسین (ع) برای مبارزه با ظلم و استکبار و بیداد نیست و راه ما نیز از نهضت عاشورا جدا نخواهد بود.

دوران دفاع مقدس، تداعی کننده استواری کشوری است که با فرهنگ عاشورایی خود مقابل استکبار جهانی و هم‌پیمانانشان، ایستاد و با دست‌های خالی اما با تکیه بر مردم ولایتمدار و مدافع دین و وطن‌ به دنیا نشان داد که آزادگی و سربلندی در گرو ایستادگی است.

دوران هشت سال دفاع مقدس، به منزله اقیانوس عظیم و ژرفی است و شهیدان والامقام و رزمندگان بصیر میهن اسلامی ایران همچون مرواریدهایی پرتلالو بر تارک دشت‌های سوزان جنوب و قله‌های سر به فلک کشیده غرب کشور می‌درخشند.

رشادت، ایثار، مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام در سال‌های حماسه و افتخار، ضمن ارتقاء معنویت و اعتماد به نفس، بستری برای پیشرفت و توسعه کشور در زمینه‌های مختلف دفاعی، علمی و عمرانی، بر اساس دستاوردها و آزموده‌های دوران دفاع مقدس فراهم آورد که ثمره‌اش در حوزه دفاعی و نظامی، ساخت تجهیزاتی پیشرفته مانند انواع شناورها، تانک‌ها، موشک‌ها و جنگنده‌ها به دست توانمند جوانان این مرز و بوم و تحقق شعار «ما می‌توانیم» است.

امروز که دشمن دوباره در تلاش است تا بتواند با ابزار تهدید و تحریم، پیشرفت و حرکت مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را سد کند، بازگشت به روحیه همبستگی، اتحاد و تلاش برای خودانکایی و خودکفایی هرچه بیشتر کشور می‌تواند ما را از این دوران به سلامت عبور دهد.

دشمن بداند که روحیه عاشورایی ملت ایران اجازه تحمیل اراده و خواسته باطل و مردود را نخواهد داد و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به دشمنان این مرز و بوم یادآور می شود که در صورت هرگونه تحرکی علیه ملت شریف ایران با استعانت از آیه « أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم ۖ » با اقتدار عمل خواهد کرد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران دست در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی انتظامی به تأسی از شهیدان گلگون کفن هشت سال دفاع مقدس، در شرایط فعلی کشور بی‌تابی خود را برای جانبازی در راه دفاع از آرمان‌های والای حضرت امام (ره) و تحقق فرامین و تدابیر فرماندهی کل قوا ابراز می‌دارد.

در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم، این هفته را به فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی)، ملت غیور ایران به ویژه جانبازان،آزادگان، خانواده‌های معزز شهدا و رزمندگان تبریک و تهنیت عرض کرده و توفیق روز افزون ملت بزرگوار ایران اسلامی را از خداوند متعال مسئلت می‌کند.»