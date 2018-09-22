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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

با صدور پیامی؛

سردار غیب پرور فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

سردار غیب پرور فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیامی، آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیامی، آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است: 

سی‌ویکم شهریور ماه ۱۳۵۹ یادآور روزهای حماسه، ایثار و ازخودگذشتگی دلاورمردانی است که با همه‌ی توان در برابر رژیم تا دندان مسلح بعث عراق ایستادند و با نثار جان عزیزشان برگ زرینی را در دفتر باشکوه جمهوری اسلامی ایران رقم زدند.

تقارن هفته‌ دفاع ‌مقدس با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) یادآور ایستادگی، مقاومت و عدم سازش در برابر مستکبرین و زیاده‌خواهان جهان است که با پیروزی انقلاب اسلامی در پرتو هدایت‌های حکیمانه و نورانی امام عظیم‌الشأن و رهبری خلف صالحش به ثمر نشست.

هدف دشمن از برپایی جنگ تحمیلی نابودی انقلاب اسلامی بود که با پایمردی و مقاومت رزمندگان اسلام، باعث شعله‌ورتر شدن روحیه‌ی انقلابی‌گری شد و هشت سال دفاع مقدس گنجینه‌ی عظیمی از معنویت، دینداری وآرمان‌خواهی است.

 امروز بسیج مقتدر و مردمی با نقش‌آفرینی در عرصه‌های راهبردی نظام با همه توان خود در حال یاری و کمک‌رسانی به انقلاب اسلامی است و مسئولین کشور باید قدر این نعمت الهی را بدانند و در رفع مشکلات کشور از این پتانسیل عظیم استفاده نمایند.

اینجانب ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به آحاد بسیجیان و رزمندگان سلحشور از خداوند متعال توفیق روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت عنایات خاصه حضرت‌ولی‌عصر(عج) خواستارم.

کد مطلب 4408839
هادی رضایی

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