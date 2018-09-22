عکس بالن ناسا از ابرهای قطبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، بالنی متعلق به ناسا تصاویری نادر از مرز اتمسفر زمین ثبت کرده است. این بالن با دوربین های قدرتمند گروهی از ابرهای الکتریکی آبی را بررسی کرده است.

این بالن مربوط به یک ماموریت ناسا به نام PMC Turbo بود. این ماموریت از ۸ جولای آغاز شده بود. در این ماموریت یک بالن عظیم برای مطالعه ابرهای مزوسفریک به ارتفاع ۵۰ مایلی سطح زمین در منطقه ای در سوئد ارسال شد. طی این پرواز دوربین های همراه بالن ۶ میلیون تصویر باکیفیت از اتمسفر زمین می شوند. بیشتر این تصاویر مربوط به ابرهای مزوسفریک قطبی یا PMC است.

ابرهای مزوسفریک قطبی در ارتفاع ۵۰ مایلی قطب های زمین در تابستان به وجود می آیند. آنها از کریستال های یخی ساخته شده اند و مانند خطوط نازکی در آسمان هستند.

این ابرها فقط هنگام گرگ و میش مشخص هستند زیرا زاویه خورشید سبب می شود آنها به رنگ های آبی یا سفید بدرخشند.