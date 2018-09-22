مجید اخگر به خبرنگار مهر گفت: کتاب «ایدئولوژی امر زیباشناختی» نوشته تری ایگلتون، اندیشمند و نظریه پرداز بریتانیایی، تازه‌ترین ترجمه من است که به زودی از سوی نشر بیدگل در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. ایگلتون در این کتاب حجیم که ترجمه فارسی آن در حدود ۶۰۰ صفحه شده به تاریخ زیبایی شناسی از دوران مدرن تا به امروز می‌پردازد.

وی افزود: دوره تاریخ مباحث کتاب به طور مشخص به دورن مدرن و تاسیس ترم «زیبایی شناسی» با آرا اندیشمندانی چون الکساندر بومگارتن آغاز شده و در هر فصل به سه چهره مهم و تاثیرگذار در این حوزه می پردازد. آرا کانت، شیلر، شلینگ، مارکس، نیچه، کی‌یر کگارد، فروید، هایدگر و... در فصول مختلف کتاب شرح و بررسی شده‌اند وفصل آخر نیز به زیبایی شناسی در دوران پسامدرن اختصاص داد.

اخگر در ادامه درباره دیگر کتاب در دست انتشار خود نیز اشاره کرد: در طی چند سال گذشته تفکرات و پژوهش‌هایی درباره مفهوم ژانر داشتم که منجر به انتشار سلسله مقالاتی در فصلنامه «حرفه هنرمند» شد. این مقالات به هم مرتبط را نیز همراه با یک مقدمه مهم در قالب کتابی با عنوان موقتی «ژانر به مثابه فرم تاریخی» در دست انتشار دارم. ناشر این کتاب نیز بیدگل است.

این مترجم درباره تجدید انتشار یکی از ترجمه‌های خود نیز گفت: چاپ سوم ترجمه من از کتاب «درباره عکاسی» سوزان سانتاگ نیز امسال در نشر بیدگل منتشر شد. این کتاب را پیشتر ناشران دیگری منتشر کرده بودند که در بازار نایاب بود. در چاپ جدید که چاپ اول بیدگل است، ویراست تازه‌ای از کتاب به همراه تصاویر جدید، عرضه شده است.

نشر بیدگل تازه‌ترین ویراست «درباره عکاسی» نوشته سوزان سانتاگ و ترجمه مجید اخگر را با شمارگان هزار نسخه، ۲۹۲ صفحه و بهای ۳۲ هزار تومان منتشر کرده است.

مجید اخگر یکی از مولفان و مترجمان پرکار حوزه فلسفه‌، زیبایی شناسی، هنرهای تجسمی، تئاتر و سینماست. از دیگر ترجمه‌های منتشر شده اخگر می‌توان به این موارد اشاره کرد: «ایدئولوژی، اخلاق و سیاست» نوشه پل ریکور، «هنر و ادراک بصری؛ روان‌شناسی چشم خلاق» نوشته رودلف آرنهایم، «نظریه هنر آوانگارد» نوشته پیتر بورگر، «علیه تفسیر» نوشته سوزان سانتاگ، «بدن تکه‌تکه شده: قطعه به مثابه استعاره‌ای از مدرنیته» نوشته لیندا ناکلین، «فیلم و فرهنگ، سینما و بستر اجتماعی آن» زیرنظر ساری توماس و « آنچه سینما هست!: جستجوی بازن و بار سنگین آن» نوشته دادلی اندرو.

«بازیابی امر محسوس: هفت گفتار در زیباشناسی» و «فانی و باقی، درآمدی انتقادی بر مطالعه‌ نقاشی ایرانی» نیز از جمله مهم‌ترین تالیفات منتشر شده مجید اخگر است.