بسیج آماده مقابله با هرگونه خطری از سوی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرا رسیدن سی و هشتمین سالگرد هفته غرور آفرین دفاع مقدس بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

هفته دفاع مقدس، یادآور هشت سال مبارزه و مقاومت جانانه آحاد ملت ایران و فرزندان غیور رزمنده در برابر رژیم بعثی عراق و حامیان جهانی آن است. هفته دفاع مقدس نکوداشت خودباوری وایستادگی بسیجیان این مرز و بوم است که حماسه‌های جانانه آفریدند و در مقابل ددمنشی حزب بعث و اربابان آمریکایی به شایستگی مقاومت کردند.

این بیانیه می‌افزاید: هفته دفاع مقدس این بار در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی و نیز تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی دشمن و استکبار جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و لازم است با تامل بیشتری آن را پاسداشت و در آن اندیشه نمود. چراکه نظام اسلامی به برکت ولایت و آمادگی بسیجیان غیور هم اکنون درخت تنومندی است که ریشه در مکتب سرخ حسینی داشته و برگ و بار آن رویش جوانانی است که در دفاع از حرم اهل بیت (ع) به شایستگی اثبات کردند مستکبران دنیا و اذناب آلوده اش خللی در اراده و تفکر آنان در دفاع از اهل بیت(ع) و ولایت ایجاد نخواهد کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: بیاد می‌آوریم‌ روزها و سالهای جنگ تحمیلی را که با تحریم‌های شدید نظامی و اقتصادی دشمنان، تا جایی که در آن ایام حتی‌ فروش سیم خاردار نیز به جمهوری اسلامی‌ممنوع بود و این در حالی بود که دشمن بعثی از جدیدترین‌ سلاح‌های شرق و غرب تغذیه شده و با موشک‌ها و بمب های شیمیایی غربی، مردم ایران را مورد هجوم وحشیانه قرار می داد. اما از آنجا که وعده خدا نصر و فتح برای بندگان مخلص‌ و مبارزان راه الله است، مردم قهرمان ایران به واسطه ایمان بخدا و تبعیت از رهبر کبیر و فقید انقلاب حضرت‌امام خمینی (ره) و تکیه بر بسیج فراگیر وگسترده مردمی توانست هم در جبهه نظامی و هم جبهه اقتصادی و خودکفایی تسلیحاتی کید دشمن را نقش بر آب نموده و او و حامیانش را به زانو در آورد و روسیاه کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: با این حال امروز که بار دیگر جهان غرب و در راس آن شیطان بزرگ به اشکال مختلف از جمله تحریم های ظالمانه و غیر انسانی اقصادی سعی درتوطئه ، فشار و بدبینی در افکار مردم‌ آزاده ایران اسلامی و به زعم خام خویش شکست انقلاب اسلامی را دارد؛ تنها راه ایستادگی در برابر نقشه های شوم و سیاه مستکبران جنایتکار، توکل بخدا، وحدت کلمه و تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می‌باشد که همه را به همدلی و همکاری برای پایداری در برابر دسیسه های اقتصادی فرا می خوانند و سرنوشت زورگویان جهان به ویژه آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل را تباهی و حذف شدن در جغرافیای سیاسی جهان می دانند.

در همین راستا سازمان بسیج‌ مستضعفین ‌از یک سو با برگزاری رزمایش اخیر اقتدار عاشورایی بسیج ضمن اعلام آمادگی برای مقابله با هرگونه خطر از سوی آمریکا و عمال دست آموزش، از دیگر سو آمادگی خود را برای همیاری و همکاری با دولت در عرصه های خدمت رسانی ، سازندگی ، خودکفایی و اقتصاد مقاومتی اعلام داشته و آماده است تا با تکیه بر توان تخصصی فرزندان بسیجی ملت بزرگ ایران‌ در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی باردیگر طعم‌ تلخ شکست را به دشمنان چشانده و پیروزی دیگری را برای این سرزمین الهی رقم بزند. ان و عدالله حق