نامه دانشگاهیان بسیجی استان خوزستان درباره حادثه تروریستی اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، نامه دانشگاهیان بسیجی استان خوزستان درخصوص حوادث تروریستی صبح امروز شهر اهواز خطاب به سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار سرلشکر حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

در این نامه آمده است: «در روز شهادت امام سجاد(ع) و در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، اقدام کور، جنایت کارانه، بزدلانه و تروریستی دشمنان بشریت، اسلام و ایران عزیز که حکایت از اهداف شوم و کثیف یزیدیان زمان و دجالان سیاسی فریب خورده منطقه و اتحاد آنها با شیطان بزرگ است موجب مجروحیت و شهادت جمعی از هموطنان، سربازان، بسیجیان و پاسداران دلاور خوزستان شد. واقعه تلخی که تاثر انگیز بوده و قلب جهان اسلام و مردم عزادار حسینی ایران اسلامی را جریحه‌دار کرد.

آنها که عزت، اقتدار و امنیت پایدار کشور ما را بر نمی‌تابند و می‌کوشند تا به طرق مختلف در انسجام و اتحاد ملت ایران به ایجاد خلل و تفرقه مبادرت کنند باید بدانند عاشقان سیدالشهدا و پیروان خمینی کبیر (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی لحظه‌ای دست از آرمان‌های عاشورا برنخواهند داشت و شعار آنها تا همیشه دوران هیهات من الذله است.

مردم خوزستان پیش تر نیز با چنگ و دندان در مقابل حزب متجاوز بعث عراق و دولت های هم پیمان آنها یعنی آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی، شوروی سابق و شیوخ مرتجع و خودکامه منطقه در کنار آحاد ایرانیان از کیان ایران و خوزستان این معبر نام آشنای آسمانیان تا پای جان دفاع کرده اند، اکنون نیز راهی سترگ تر، جاودانه تر و عقلانی تر از راه امام حسین علیه آلاف التحیة و الثناء نمی شناسند و حفظ منافع ملی را در نسبت مستقیم با رمز قدرت ملی خویش که همانا راه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است می دانند.

آری اینک که دولت جنایت پیشه آمریکا از تحریم های اقتصادی و فشارهای اجتماعی بر ایرانیان طرفی نبسته و به اعزام گروه های تروریستی از کشورهای هم پیمان خود از منطقه به سوی ایرانیان اقدام می کند و آیین های ملی ایرانیان که صحنه دلبستگی عمومی مردم و جمهوری اسلامی است را به خاک و خون می کشد ما جمع کثیری از استادان دانشگاه‌های استان خوزستان از شما سرداران رشید اسلام درخواست پاسخ کوبنده به سران این گروهک‌های سرسپرده‌ی استکبار جهانی در هر نقطه ای از جهان که محل اعزام و تجهیزشان علیه ایرانیان است را داریم.

اگر پس از بررسی های شما فرماندهان وطن معلوم شد که محل اعزام و تجهیز این تیم ترور و کشتار ایرانیان و مردمان بی دفاع خوزستان، عربستان سعودی بود مراکز خاص پرورش تروریسم در این کشور را با موشک های نقطه زن ویران کنید. اگر آمرین آن رژیم صهیونیستی بودند مراکز خاص این رژیم جعلی را درهم کوبیده با خاک یکسان کنید. اگر محل تجهیز تیم ترور در مناطق تکثیر تروریسم در سوریه بود در انهدام آن بکوشید و اگر شیوخ مرتجع منظقه در اعزام این آدمکشان دست داشتند درسی فراموش ناشدنی به آنها لازم است تا از تکثیر آن جلوگیری شود؛ زیرا اکنون ایرانیان به این بیان حکیمانه ایمان راسخ دارند که اگر با تروریسم در دیگر اعماق استراتژیک جهان نجنگیم باید با آنها در اهواز و کرمانشاه و همدان و تهران بجنگیم و... .

ای فرماندهان وطن! این صدای دانشگاهیان خوزستان است: منتظر انتقام سخت از تروریست ها در عربستان، سوریه، رژیم صهیونیستی و... هستیم.»