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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۲

در سن ۸۱ سالگی

مترجم ایرانی استانیسلاوسکی درگذشت/ وداع با پرویز تاییدی

مترجم ایرانی استانیسلاوسکی درگذشت/ وداع با پرویز تاییدی

پرویز تاییدی نویسنده، کارگردان و مترجم سینما و تئاتر که کتاب «کار هنرپیشه بر نقش» اثر استانیسلاوسکی را ترجمه کرده بود، در سن ۸۱ سالگی چشم از جهان فروبست.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز تاییدی که به نوعی از بانیان تئاتر تلویزیونی در ایران است و سابقه طولانی در تدریس، ترجمه و نویسندگی عرصه فرهنگ و هنر به ویژه سینما و تئاتر را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده، امروز ۳۱ شهریور ماه در سن ۸۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند فقید با ترجمه کتاب «کار هنرپیشه بر نقش» اثر استانیسلاوسکی تاثیر بسزایی در زمینه آشنایی بازیگران تئاتر ایران با یکی از روش های مطرح بازیگری جهان داشت و در این راستا کتاب «تئوری استانیسلاوسکی در پرورش هنرپیشه» را به هم به نگارش در آورد.

وی کارگردانی فیلم هایی چون «آخرین مهلت» و «حمله خرچنگ ها» را بر عهده داشته و در عرصه فیلم کوتاه نیز آثاری همچون «بناهای تاریخی ایران»، «هنر فرش ایران»، «خاک»، «باد» و «آتش» را ساخته است.

از فعالیت های زنده یاد تاییدی در عرصه ترجمه نیز می توان به «شب‌های کابیریا» اثر فدریکو فلینی، «سکون» اثر اینگمار برگمان، «تودهٔ هیزم» اثر آگوست استریندبرگ، «فرشتهٔ آبی» اثر یوزف فون اشترنبرگ و «همشهری کین» اثر اورسون ولز اشاره کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت وی را به جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می گوید.

کد مطلب 4409144
فریبرز دارایی

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