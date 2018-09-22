به گزارش خبرنگار مهر، جمشید پرویزیان ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بسیاری از ایده های ناب در عرصه ساختمان و ۸۲ صنعت وابسته به حوزه ساختمان داریم که به خاطر عدم تمکن مالی و نبود یک سرمایه گذار سوخت می شود به همین دلیل تلاش کردیم درجهت کارآفرینی در قالب یک همایش این ایده های ناب را شناسایی و روی آن سرمایه گذاری کنیم.

وی بیان داشت:با توجه به وضعیت اقتصادی موجود سرمایه گذاری روی ایده هایی که کمک به حوزه کارآفرینی و رونق اقتصادی کند بسیار بااهمیت است و در مرحله اول برای شناسایی این ایده ها به سراغ شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری رفتیم .

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر توانستیم در قالب پارک فناوری نوآوری امسال چهار ایده را به مرحله تجاری سازی برسانیم، گفت: یکی از ایده های که قابل سرمایه گذاری بود اینکه با استفاده از انرژی خورشیدی غبار را از بین ببریم که در ابتدا این ایده با استفاده ازمتخصصان حوزه مواد مورد آزمایش قراردادیم و پس از صحت کار که می توانیم از انرژی خورشیدی در جهت رفع آلودگی غبار استفاده کرد، سرمایه گذاری کردیم.

وی نورپردازی برق و معماری را دومین ایده شناسایی شده و قابل سرمایه گذاری اعلام کرد و گفت: امروز نورپردازی ها خود عامل آلودگی نوری هستند و همچنین سبب آزار و اذیت شهروندان می شود اما با استفاده از این روش به صورت علمی و نور پردازی ها و با ایجاد یک نمای زیبا می توانیم به جذب گردشگر هم کمک کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری روی آیس بانک ها که تاکنون وارداتی بوده به منظور صرفه جویی در حوزه آب و برق با استفاده از یخ توانستیم کمک به خنک سازی ساختمان ها کنیم یکی از این ایده ها بود که در حال سرمایه گذاری روی آن هستیم، ادامه داد: یکی دیگر از معضلات امروز در حوزه ساختمان سازی این است که ساختمان ها ساخته می شود اما نگهداری در این عرصه نداریم که با متریال گذاری نیز در این حوزه وارد شدیم.

پرویزیان گفت: با برگزاری اولین شتاب دهنده صنعت ساختمان و صنایع وابسته کشور در اصفهان به دنبال ایجاد حلقه اتصال بین دانش و فناوری و صنعت هستیم که روی پنج حوزه هوشمندسازی، معماری پایدار، مدیریت راهبری ساختمان و روش های ساخت و بهره برداری و مدیریت انرژی و توسعه مواد ومصالح نوین برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مرکز شتاب دهنده ساختمان از دو طریق ارجاع و جذب ایده‌ها پیش خواهد رفت، تصریح کرد: این مرکز شکاف مالی و شکاف مدیریتی را برای استارتاپ‌های نوپا پر خواهد کرد و ایده‌های آنها را به تجاری سازی می‌رساند. همچنین تلاش می‌شود که در پروژه‌های بزرگ نیز از ایده‌ها به درستی استفاده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه در صنعت ساختمان بروکراسی اداری فعالان را احاطه کرده است، گفت: معمولاَ نتایج خوبی از حضور ایده‌ها در بخش دولتی گرفته نمی‌شود به همین دلیل این موضوعات باید در بخش خصوصی وارد شود چرا که در این بخش بدون بروکراسی های اداری دولتی کار بهتر پیش می‌رود.