رئیس جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدحسن هاشمی در این ابلاغ یادآور شده است: «نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به اهمیت گسترش فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور توسعه و تقویت معنویت در میان دانشگاهیان و از آنجا که انجام فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی، سهم به سزایی در تحقق این مهم دارد، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و برنامه‌ریزی و نظارت مناسب و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص، در راستای ترویج و توسعه فرهنگ قرآن و عترت (علیهم السلام) به عنوان زمینه‌ساز سلامت همه جانبه آحاد جامعه موفق و موید باشید.»

مرحله نهایی بیست و سومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت مهرماه امسال در زیباکنار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با حضور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه ها برگزار می‌شود.