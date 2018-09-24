احتمال جاری شدن روان آب و سیلابی شدن مسیل ها در سیستان وبلوچستان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آسمان سیستان و بلوچستان در حال حاضر صاف تا قسمتی ابری است، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در زاهدان و دیگر نقاط مرکزی و ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای اولین بارش پاییزی مهیا است.

وی افزود: از همین رو طی این مدت در شهرستان های زاهدان، خاش، میرجاوه، ایرانشهر، بزمان، دلگان، سراوان، سیب و سوران و مهرستان رگبار و رعد و برق و بادشدید لحظه ای پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بنابراین توصیه می شود ضمن رعایت موارد ایمنی از اسکان و تردد در حاشیه رودخانه های فصلی و ارتفاعات به دلیل احتمال برخورد صاعقه خودداری شود.

وی با اشاره به اینکه در زمان بارش جاده های استان لغزنده است، تصریح کرد: از همین رو طی این مدت رعایت حداکثری مقررات رانندگی توصیه می شود.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان طی سه روز آینده آرام است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد و دلگان و راسک با حداکثر دمای ۴۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.