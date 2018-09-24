۱۲ شهید عملیات تروریستی اهواز به شهرهای خود منتقل می شوند

جمال عالمی نیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی اهواز اظهار کرد: حضور باشکوه و پرتعداد مردم خوزستان و از همه قومیت ها در این مراسم خط بطلانی بر همه توطئه ها و افکار شوم استکبار جهانی بودد.



وی با تقدیر از حضور باصلابت و باشکوه مردم اهواز در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز عنوان کرد: مسئولان باید قدردان چنین مردم نجیب و باوفایی باشند که در همه صحنه های تاریخی حضوری درخشان و ستودنی دارند.



عالمی نیسی با اشاره به اینکه امروز پیکر ۲۴ شهید حادثه تروریستی اهواز روی دوش مردم در اهواز تشییع شد، توضیح داد: ۱۲ شهید امروز در بهشت آباد اهواز به خاک سپرده و ۱۲ شهید به شهرهای خود منتقل شدند.



سرپرست فرمانداری اهواز تصریح کرد: پیکر ۱۲ شهید غیراهوازی قرار است به سایر شهرها از جمله دزفول، رامهرمز، باغملک، مشهد و خرم آباد منتقل و در شهرهای خود به خاک سپرده شوند.



به گزارش مهر، صبح امروز مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز با حضور باشکوه مردم استان خوزستان و مسئولان ملی و محلی از مقابل حسینیه ثارالله اهواز برگزار شد.



نماز این مراسم نیز توسط آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان بر پیکر شهدا اقامه شد.



بعد از آن پیکر شهدای اهوازی به گلزار شهدای بهشت آباد اهواز منتقل شد و آنها برای همیشه در این مکان آرام گرفتند ولی مسئولان نظامی ایران وعده انتقام ویرانگر این شهدای مظلوم را داده اند.



وزرای اطلاعات، دفاع و بهداشت، سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام رحیمیان و حجت‌الاسلام مروی نمایندگان رهبری، شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و تنی چند از مسئولان لشکری و کشوری در کنار حضور پرتعداد مردم و مسئولان استانی در این مراسم حضور دارند.



صبح روز شنبه چهار تروریست مسلح با لباس مبدل به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز آتش گشودند که این حمله تروریستی منجر به شهادت ۲۴ نفر و مجروحیت بیش از ۶۰ نفر شد.