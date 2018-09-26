فاطمه نیکبخت پس از کسب مدال طلا در تورنمنت بین المللی لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات سطح کیفی بسیار بالایی داشت و نمایندگان ۱۰ کشور در نخستین دوره تورنمنت بین المللی کشتی کلاسیک بانوان حضور داشتند. تجربه حضور در میادین بین المللی را نداشتیم به همین دلیل تجربه کم تری نسبت به حریفان داشتیم اما کشتی‌های خوبی گرفتیم.

وی درباره سطح رقبایش در تورنمنت لبنان اظهار کرد: با حریفان قدرتمندی روبرو شدم که از نظر قدرت بندی در سطح خوبی قرار داشتند، حریف گرجستانی‌ام بسیار خوب بود و از قدرت بدنی بالایی برخوردار بود.

نیکبخت در پاسخ به این سوال که حریفان سال‌هاست در بخش کشتی آزاد فعالیت دارند آیا سطح کشتی گیران ایران با آنها زیاد است یا خیر ؟ گفت: تفاوت چندانی با رقبا نداریم و اگر تا یک سال آینده در تمرینات بدنسازی بیش‌تر کار کنیم، قدرت بدنی را بالا ببریم و کمی بیش‌تر تکنیک و فنون را آموزش ببینیم به آنها خواهیم رسید.

تیم ملی آذرماه در نخستین دوره مسابقات جهانی کشتی کلاسیک نیز شرکت خواهد کرد و دارنده مدال طلا در تورنمنت لبنان گفت: رقابت‌های جهانی در پیش است و من تمرکز خود را بر روی تمرینات گذاشته ام تا در مدت زمان باقیمانده بتوانم به سطح آمادگی خوبی برسم و بهترین نتیجه را کسب کنم.

ملی پوش کشتی بانوان درباره شناختش نسبت به رقبای جهانی گفت: شناختی ندارم، فقط می‌دانم برخی از عنوان دارهای جهانی نیز حضور دارند. آنها تجربه حضور چندین ساله را در مسابقات دارند به همین دلیل با تجربه تر هستند ، از نظر فنون و تکنیک چیزی کم نداریم و برای کسب بهترین نتیجه می‌رویم.

او در پاسخ به این سوال که تفاوت کشتی کلاسیک با آزاد در نوع پوشش است و آیا کشتی گرفتن با پوشش برای حریفان سخت نیست؟ گفت: قطعا کشتی گرفتن با پوشش آن هم برای نخستین بار برای آنها سخت است اما پذیرفته اند که با همین شرایط و پوشش در مسابقه حاضر می‌شوند.

فاطمه نیکبخت در پایان گفت: از خادم و منظمی بسیار تشکر می‌کنم که تمام تلاش خود را کردند تا شرایط حضور ما در مسابقات فراهم شود و بتوانیم پیش از حضور در رقابت‌های جهانی خود را در تورنمنت لبنان محک بزنیم.