به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرشتگانی در سوی درون» شامل مجموعه داستان‌های برگزیده اروپا در سال ۲۰۱۳ به تازگی با ترجمه عبدالرضا سالاربهزادی توسط انتشارات کتاب پاگرد منتشر و راهی بازار نشر شده است.

از سال ۲۰۱۰ جُنگ داستان‌های کوتاهی با عنوان Best European Fiction منتشر می‌شود که ترجمه انگلیسی داستان‌های کوتاهِ سال کشورهای اروپایی را در بر می‌گیرد. کتاب «فرستگانی در سوی درون» که نامش عنوان یکی از داستان‌های کتاب است، داستان‌های سال ۲۰۱۳ این جنگ را در بر می‌گیرد و دبیرش الکساندر هِمون متولد ۱۹۶۴ در بوسنی بوده است. او در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۰ دبیر این جنگ بوده که از طرف منتقدان به عنوان یکی از بهترین مجموعه‌های این جنگ معرفی شده است.

الکساندر همون نویسنده آمریکایی بوسنیایی‌الاصل است که چند جایزه ادبی از جمله جایزه انجمن قلم و دو مرتبه هم جایزه مطبوعات ملی را به خود اختصاص داده است.

کتاب پیش رو ۶ داستان با این عناوین دارد: رومیزی نادا، فرشتگانی در سوی درون، موسیقی در بن استخوان، سیماب در دماسنج، هجرت، سیمای یک مادر در قابی آمریکایی.

میرانا لیکارباژلی یکی از نویسندگانی است که داستانش در این کتاب چاپ شده است. او متولد سال ۱۹۶۱ در اسلونی امروز؛ و استاد زبان و ادبیات اسلوونی است. دیگر نویسنده‌ای که با داستانش در این اثر حضور دارد، دولسه ماریا کاردوسو متولد سال ۱۹۶۴ در پرتغال است. او در کودکی همراه خانواده‌اش به آنگولا -یکی از مستعمرات پرتغال - رفت و دوران کودکی‌اش در این کشور گذشت. او در سال ۱۹۷۵ به کشورش بازگشت و در دانشگاه لیسبون به تحصیل حقوق پرداخت. او در سال ۲۰۰۲ اولین رمانش را منتشر کرد که جایزه‌ای برایش به ارمغان آورد و در سال ۲۰۰۹ هم جایزه اتحادیه اروپا برای ادبیات را دریافت کرد. او در سال ۲۰۱۰ هم جایزه انجمن قلم پرتغال را گرفت.

از دیگر نویسندگان حاضر در این کتاب، توماس مَک سیموین متولد سال ۱۹۳۸ در دوبلین است. این نویسنده ایرلندی دکترای زیست‌شناسی دارد و مجموعه داستان‌های کوتاهش را در سال ۲۰۰۵ منتشر کرد. او در همان سال جایزه بهترین مجموعه‌داستان‌های کوتاه را به خود اختصاص داد و رمانش هم در سال ۲۰۰۷ جایزه اصلی همان مسابقه را برد. الوی تیزون نویسنده اسپانیایی که در سال ۱۹۶۴ در مادرید متولد شده، هم از دیگر صاحبان اثر در کتاب «فرشتگانی در سوی درون» است. او تاکنون نامزد دریافت جوایز ادبی زیادی در کشورش بوده است. رمان او در سال ۱۹۹۲ از طرف منتقدان ادبی این کشور به عنوان یکی از بهترین داستان‌های ادبیات اسپانیا در ۵۲ سال گذشته معرفی شد. رمان دیگرش هم در سال ۱۹۹۵ نامزد جایزه هرالد بود.

ری فرنچ نویسنده ایرلندی دیگر حاضر در این کتاب است که اثرش در کنار میکلوش واژدا مولف مجارستانی در مجموعه پیش رو چاپ شده است. واژدا علاوه بر نگارش داستان، به ترجمه نمایشنامه هم مبادرت داشته است.

در قسمتی از داستان «هجرت» از این کتاب می‌خوانیم:

قبل از این‌که برویم فیلمی تماشا می‌کنیم درباره معرفی پرندگان گوناگونی که امکان دیدن‌شان در فار اینگز وجود دارد و سفرهای باورناپذیری که آن‌ها برای رسیدن به این‌جا می‌کنند. غازهای پاسرخ که از مناطق قطبی شمال روسیه می‌آیند، چلچله‌ها و چکاوک‌های آفریقای جنوبی و چلچله‌های شنی از چاد.

پدرم می‌گوید «سفر این پرنده‌ها شگفت‌انگیز نیست؟»

تابلویی را می‌خوانیم که به ما می‌گوید دانشمندان هنوز درست نمی‌دانند چرا پرندگان مهاجرت می‌کنند.

«تو چی، بابا؟ تو چرا مهاجرت کردی؟»

نگاهش می‌کنم که لحظه‌ای در این باره فکر می‌کند، بعد می‌گوید «نصف آدم‌هایی که با آن‌ها به مدرسه رفتم هم از آن‌جا رفتند، برای ما چیزی در خانه وجود نداشت.» شروع به خندیدن می‌کند، «یک گله بزرگ از ایرلندی‌ها، چیزی که ما بودیم همین بود - هزاران لات بی‌سروپایی که ریختیم روی سر بریتانیا.»

این جلوه‌ای کوتاه بود از خودِ قدیمش که باز پدیدار شد - آدمی بی‌منطق، تحقیرکننده. این حالتش بعضی‌وقت‌ها به دردسرش می‌انداخت، وقتی مردم سعی می‌کردند بحثی جدی درباره موضوع‌های داغ روز داشته باشند.

از پنجره به بیرون نگاه می‌کنیم، مردی را می‌بینیم که دوربینی شکاری و دوربینی عکاسی از گردنش آویزان است.

«آره، پاییدن پرنده‌ها! خیلی آدم‌ها عاشق این کارند. خودم هیچ‌وقت این کار را نکرده‌ام. ولی سرگرمی خوبی به‌نظر می‌رسد، آرامش‌بخش است.»

این کتاب با ۱۸۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶ هزار تومان منتشر شده است.