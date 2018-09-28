رانت و تبعیض؛مشکل کامیونداران/واردات واگن نیازبه قانونگذاری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که با کامیون داران صورت گرفته مشخص شده مشکل اصلی آن‌ها رانت، فساد و تبعیض است، گفت: متأسفانه به مشکلات آن‌ها به‌نحوی‌ که شایسته بود اهمیت داده نشده و تابه‌حال برخی از مسئولین به وعده‌های داده‌شده در دور قبل اعتراضات توجه نکرده‌اند.

وی با تشریح مشکل افزایش قیمت لاستیک مورد نیاز کامیون داران در بازار، تصریح کرد: در این مورد مصوبه‌ای اجرایی شد که واردات لاستیک و مواد اولیه آن با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد که با این مصوبه کارخانه‌های داخلی که در کشور تولیدکننده لاستیک ماشین‌های سنگین بودند دچار مشکل شدند و به همین دلیل مشکلات تأمین لاستیک مضاعف شد.

زرآبادی ادامه داد: از سوی دیگر پس از اینکه مصوبه مذکور اجرایی شد بستر واسطه‌گری برای واردات با ارز دولتی و احتکار و فروش با ارز آزاد فراهم و با توزیع نادرست نیز همراه شد که باعث شد تا مشکل تهیه لاستیک برای کامیون داران با این مصوبه و اقدامات پس‌ازآن حل نشود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با جلوگیری از ورود واگن به کشور توسط وزارت صمت نیز گفت: در کل یک مشکلی که در کشور وجود دارد در بخشنامه‌هایی است که توسط دولت ابلاغ می‌شوند به این صورت که به موضوعات به‌صورت صفر و یک نگاه می‌شود به‌گونه‌ای که یا واردات را به‌طور کامل ممنوع می‌کنند یا به‌صورت تام آزاد می‌شود که این مسئله از اساس اشتباه است.

وی افزود: درصورتی‌که بر روی واردات کالا مطالعه کارشناسی صورت گیرد و بر اساس نیازی که وجود دارد کالا وارد و در کنار آن بخشی از نیاز کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین شود مشکلات حل خواهد شد البته باید دقت کرد که نظارت دقیقی بر این مسئله صورت گیرد تا گزارش‌ها و اطلاعات احصا شده به‌درستی جمع‌آوری و قابل استناد باشند.

زرآبادی با تأکید بر اینکه واردات واگن به کشور نیازمند قانون جدید نیست، تصریح کرد: یک سری ساختارهایی وجود دارد که به نظر می‌آید برای این مسئله نیاز به قانون‌گذاری وجود نداشته باشد و باید وزارتخانه‌ها نیاز را تشخیص داده و بر اساس آن کالا را تأمین کنند.