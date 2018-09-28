به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر امروز(جمعه) در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، اظهار داشت: در پایان هفته دفاع مقدس قرار داریم، به روان درخشان و تابناک همه شهیدان آن حماسه باشکوه و بی نظیر تاریخ به ویژه تاریخ اسلام و ایران و امام خمینی(ره) که با منطق و حکمت الهی حماسه بزرگ ملت ایران را به پیروزی رساند درود و رحمت الهی را نثار می کنیم.

وی افزود: همه می دانند تهاجم دشمن در نخستین سال های پیروزی انقلاب یکی از خطرناک ترین سناریوهای جهانی استکبار علیه ملت بزرگ ایران بود. این نابرابرترین جنگ تاریخ بشریت بود که در آن آرایش سیاسی صحنه در سطح همه قدرت های جهان از جمله آمریکا، شوروی، اروپا و متحدان عرب شکل گرفته بود و همگی صف بندی علیه انقلاب بزرگ ملت ایران صورت داده بودند.

سلامی ادامه داد: حمایت اقتصادی از رژیم بعث عراق، جهانی بود و ملت ایران در نقطه کانونی یک عملیات روانی سنگین قرار داشت. این جنگ هم نظامی بود و هم اقتصادی، بگونه ای که حتی سیم خاردار هم به کشور ما نمی دادند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه حرکت الهام گرفته از عاشورا، حماسه بیادماندنی از ملت ایران را در جهان به ثبت رساند، تصریح کرد: ملت ایران با جهاد عاشورایی در مقابل این جهان قدرتمند ایستاد. آنها آمده بودند تا نور خدا را خاموش کنند و ملت ایران را تسلیم کنند، رهبر انقلابش را بشکنند و این نظریه را ثابت کنند که استقلال ملت ها بدون تکیه بر قدرت های استکباری ممکن نیست.

وی با تاکید بر اینکه ملت بزرگ ایران همه این رویاها را در هم شکست، گفت: جنگ با تحمیل اراده ملت بزرگ ایران بدون آنکه یک وجب خاک در اختیار دشمن قرار داده باشد به پایان رسید و قدرتمندتر از آغاز جنگ آماده می شد تا دربرابر توطئه های بزرگ تر بایستد. ملت ایران با اعتبار و شخصیتی جدید که در آن صبر، ثبات قدم، ایستادگی و قدرت به چشم می خورد معرفی می شد. اما ماجرای دفاع مقدس نه پایان شکست های دشمنان بود و نه پایان توطئه ها. نه پایان پیروزی ملت ایران بود و نه پایان قدرت سازی این کشور در مختصات دستگاه قدرت جهانی بود.

سلامی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس به ما ثابت کرد برای بقاء در نظام فعلی جهان باید قوی بود چراکه قدرت های ضعیف یا باید تسلیم شوند یا محکوم به اضمحلال و فنا هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، عنوان کرد: بعد از این حادثه آن‌ها که می خواستند با این ماجرا تفرقه های خونین را در خوزستان گسترش دهند، دیدند که چگونه در تشییع جنازه باشکوه شهدای اهواز مردم بدون اینکه ترسی از به رگبار بستن مجددشان داشته باشند همه آمده بودند. همه می‌گریستند و هیچکس نمی‌توانست تشخیص بدهد که خانواده این شهیدان چه کسی است چراکه همه گریه می کردند.

وی با بیان اینکه مردم اهواز نشان دادند ملت ایران از شهادت نمی هراسند، اظهار داشت: شهادت عامل حیات و بیداری و برانگیختن باورها و قلب‌های ماست. محاسبات رئیس جمهور آمریکا را که فکر می کند نظام ما پشتوانه اجتماعی خود را از دست داده است به هم ریخت. هیچکس در اهواز در خانه خود نمانده بود و زن و مرد و پیر و جوان به میدان آمدند تا ثابت کنند مثل همیشه از انقلاب و امام و رهبرشان دفاع می کنند.

سلامی ادامه داد: دشمنانی که به دنبال تفرقه بودند دیدند که چگونه مشعل‌های وحدت فروزان شد و مشکلات را فراموش کردند و دغدغه شان دفاع از انقلاب و ارزش ها شد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه این ماجرا یک دنباله منطقه ای و جهانی دارد، تصریح کرد: طراحان این راهبردهای کور در مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات دور می زنند. بر اساس فرمان رهبرشان می گوییم انتقام قطره قطره خون شهیدان‌مان را از عوامل داخلی و بیرونی این حادثه غم انگیز خواهیم گرفت.

وی گفت: به رژیم امارات و عربستان سعودی که صحنه گردان اصلی شرارت‌های امنیتی اینگونه در کشورمان هستند و آرزوی انتقال ناامنی به درون سرزمین‌مان را می کشند، می گوییم هرگز در توسعه تنش به هیچ موفقیتی نخواهید رسید و کوچک‌تر از آن هستید که یک رقیب برای کشور بزرگ ایران باشید. ملت ایران ۴۰ سال است در مقابل بی‌بدیل ترین امپراطوری‌های بشر ایستاده و به آنها شکست تحمیل کرده است.

سلامی خطاب به سران برخی کشورهای عرب، گفت: شما دارای ارتش مکانی نیستید و وقتی کنار آمریکا قرار می‌گیرید احساس قدرت می‌کنید. شما شکست پذیرید و درون کاخ‌های شیشه‌ای نشسته‌اید و نمی توانید تیغ انتقام ملت ایران را تحمل کنید. تا به امروز نجابت انقلابی به خرج داده ایم و اگر از خطوط قرمز ما عبور کنید قطعا از خطوط قرمزتان عبور خواهیم کرد و می دانید که شکست پذیر هستید، پس آرام باشید و مداخله نکنید.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بلندپروازی‌های منطقه‌ای، شما را با شکست مواجه کرده است، افزود: به آمریکا هشدار می‌دهیم دست از حمایت از تروریست‌ها بردارد چراکه برای آنان زیان‌بار خواهد بود. ما چهل سال است از فراز و نشیب‌ها برای تثبیت استقلال و امنیت ملی‌مان عبور کرده ایم.

وی با بیان اینکه دنیای استکبار پیوسته در پی توطئه علیه ملت ایران بوده است، خطاب به سران استکبار جهانی تصریح کرد: شما از همه ابزار قدرت خود برای اعمال فشار استفاده کرده اید اما به فضل الهی موازنه قدرت به نفع نظام ما تغییر یافته است. امروز به فاصله قدرت بین نظام ما و دشمن ما نگاه کنید؛ ما توانستیم تمرکز قوای دشمنان را از قلب سرزمین‌مان دور کرده و دشمن را در جبهه وسیعی در جهان اسلام تجزیه کنیم.

سلامی خاطرنشان کرد: امروز دشمن عقب‌نشینی کرده است و سرزمین‌های وسیعی از سیطره دشمنان خارج شده است. آن خاورمیانه مد نظر دشمنان دیگر منطقه امنی برای چپاول دارایی‌های مادی و معنوی توسط آمریکا نیست. جبهه وسیعی علیه استکبار از شرق مدیترانه تا شمال دریای سرخ ایجاد شده است و حزب الله در لبنان توانسته بازدارندگی عظیم جهان اسلام را در برابر رژیم صهیونیستی برقرار کند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به فعالیت‌های ارتش مردمی سوریه علیه توطئه استکبار، افزود: امروز در سوریه نیروهای متعددی از اقصی نقاط عالم اسلام سازمان یافته اند و صهیونیست‌ها لهجه‌های لبنانی، سوری، افغانی، هندی، پاکستانی، ایرانی و عراقی را می شنوند.

وی با اشاره به ایستادگی مردم عراق و یمن در برابر تهاجم ها، گفت: آمریکایی‌ها از نظر سیاسی بسیار ضعیف شده‌اند. آنها که می خواستند ما را در انزوا قرار دهند امروز خود در انزوا هستند و حتی با متحدان قدیمی خود نیز وارد جنگ شده اند. ترکیه و پاکستان امروز در برابر آمریکا و سیاست هایش ایستاده اند. جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین، آنها را در مخمصه سیاسی و اقتصادی دیگری قرار داده است. جنگ سرد آمریکا و روسیه دوباره شکل گرفته است و این آمریکا است که در حال کوچک شدن و برعکس این ایران است که در حال بزرگ شدن و گسترش و نفوذ معنوی خود در منطقه است.

سلامی ادامه داد: ما در هیچ کشوری پایگاه نظامی نداریم، نفوذ ما بدلیل اعتقادات ما به عدالت، صلح، آزادی و استقلال ملت‌ها است. امروز ایران محبوب همه کشورهای جهان بوده و در سازمان ملل تصویر زیبایی از نگاه جهانی به ایران و آمریکا را مشاهده کردیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آمریکا مشروعیت سیاسی اقدامات خود را از دست داده است، اظهار داشت: آمریکا از نظر اقتصادی هم بازنده نبردهای اخیر بوده است و ۷ تریلیون دلار هزینه آمریکا در منطقه بوده بدون اینکه هیچ دستاوردی از آن داشته باشد. آمریکا قدرت نظامی‌اش هم فرسوده شده است و امروز از شناورهای رزمی آمریکا و آن حضور پرتعداد در خلیج فارس خبری نیست.

وی افزود: آمریکایی ها توانایی جنگ جدیدی ندارد چراکه قدرت او افول کرده است. اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند گزینه جنگ منتفی است؛ این یک حقیقت است زیرا قدرت انباشته شده و متمرکز بازدارنده ما زمین و دریا و هوا را علیه هر دشمنی به جهنم تبدیل می کند و هم به دلیل افول قدرت آمریکا.

سلامی با بیان اینکه ملت ایران در حال تکامل بخشیدن به الگوی مقاومت ملی خود در برابر استکبار است، تصریح کرد: ایران مولود صحنه‌های سخت است. آنچه که امروز دشمن به دنبال آن است جنگ اقتصادی است، اما جنگ اقتصادی اثر تعیین کننده ای ندارد، آنچه ملت ایران باید در مقابل آن بایستد جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن است که می خواهد ترس و ارعاب در دل‌ها ایجاد کند.

جانشین فرمانده کل سپاه، افزود: هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ ملت بزرگ و کشور ایران تحریم پذیرنیست چراکه ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و از طریق دریای عمان و اقیانوس هند با همه جهان ارتباط داریم.

وی با بیان اینکه حل معادلات سیاسی و امنیتی منطقه و بخش هایی از جهان به ما متکی است، خاطرنشان کرد: ایران دارای ظرفیت های اقتصاد فراوانی ازجمله انرژی، نفت، آب، صنعت، ایمان، تکنولوژی است که همه اینها سرمایه‌های ملت ایران برای شکست دادن آمریکا در عرصه جنگ اقتصادی است.

سلامی ادامه داد: ما به اشباع در تهدیدات آمریکا رسیده ایم و آمریکا هر غلطی که خواسته تا به امروز کرده و در همه آنها شکست خورده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ملت فریب جنگ روانی آمریکا را نخورند، گفت: انبارها سرشار از کالاهای اساسی است و برای سال‌ها منابع این سرزمین غنی است. رئیس جمهور آمریکا گفت ما فشار را به ملت ایران بیشتر می کنیم؛ ما به او می گوییم مگر تاکنون از کدام یک از ابزارهایتان استفاده نکرده اید؟ فشارهای شما جز به تحکیم پایه های قدرت ملت ایران و استقلال آن به چیز دیگری منجر نشده است.

وی خطاب به سران آمریکا عنوان کرد: شما به ما جنگ را تحمیل کردید اما امروز به قدرت برتر دفاعی منطقه تبدیل شده ایم و سیستم‌های دفاعی را خودمان می‌سازیم. دانشمندانمان را ترور کردید اما ماهواره ساختیم، سینه اتم را شکافتیم و علم‌مان جهانی شد. ما را تحریم اقتصادی کردید اما امروز تمام نیازهایمان را خودمان می‌سازیم. اگر شما توانمند هستید، به ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر خودتان و کارتن خواب های نیویورک و واشنگتن فکر کنید و دلتان برای ملت ایران نسوزد. ملت ایران از یک رهبر بزرگ و هوشیار برخوردار است و با استواری مجاهدانش مقاومت می‌کند.

سلامی با بیان اینکه مسئولان کشور در میدان جنگ باید مردانه در وسط میدان بایستند، خاطرنشان کرد: با مدل جنگ و مانند دوران دفاع مقدس، نیازمند همت، عزم، اراده، ایمان و تلاشی جدی برای شکست دشمن هستیم. ملت ایران عزت خویش را با دلار عوض نمی کند، ملت ایران صبر پیشه می کند و تسلیم دشمن نمی شود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه این درس را از تاریخ قبل از انقلاب مان آموخته ایم که زیر بار استعمارگران رفتن برای ما رفاه، پیشرفت، عزت و اسلام و اخلاق نمی آورد و تنها راه عزت ما از جهاد در مقابل دشمنان می گذرد، تصریح کرد: ملت ایران بزرگ است و به دشمنان ثابت می کنند که هیچ راهی جز تسلیم شدن در مقابل ملت ایران و تعامل سازنده و مثبت با این کشور وجود ندارد. ما رهبری حکیم داریم که با منطق وحی و با شناختی عمیق نسبت به دشمن عمل می‌کند.

وی در پایان خطاب به ملت ایران، گفت: ملت ایران بایستید و فریب عملیات رسانه ای و روانی دشمن را نخورید! آرام باشید! امروز آنکه باید بترسد، بلرزد و ملتهب باشد دشمن است ما با اطمینان قلب زندگی می‌کنیم و خدا مجاهدان در صحنه را تنها نمی‌گذارد.